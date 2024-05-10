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Морские дроны MAGURA V5 нанесли Черноморскому флоту РФ ущерб в $500 миллионов

  • 10.05.2024, 19:35
Морские дроны MAGURA V5 нанесли Черноморскому флоту РФ ущерб в $500 миллионов

Украине удалось создать уникальное средство поражения вражеского флота.

Надводный дрон MAGURA V5 в руках операторов Главного управления разведки Минобороны Украины – вероятно, наиболее эффективный истребитель Черноморского флота РФ за период полномасштабного вторжения России. Об этом 10 мая заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

- Уже по состоянию на сейчас на более чем $500 млн Черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов MAGURA, – сказал Юсов.

По его оценке, секрет украинского морского дрона MAGURA – в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать «уникальное средство поражения вражеского флота», а также вооружения и личного состава оккупантов.

Также разведчик отметил умелые действия операторов спецподразделения ГУР МО Group 13, которое занимается ударами по российским кораблям.

Отмечается, что MAGURA V5 – одно из последних пополнений флота военно-морских беспилотников Украины, он был представлен на выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Создатели беспилотника говорят, что он может двигаться со скоростью до 77 км/час и нести полезную нагрузку до 320 кг.

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