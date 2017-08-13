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Сын Мадуро пообещал захватить Белый Дом

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  • 13.08.2017, 14:55
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НИКОЛАС МАДУРО
ФОТО: REUTERS

Дети диктаторов любят делать громкие, ничем не подкрепленные заявления.

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро пригрозил президенту США Дональду Трампу ответными действиями, если Вашингтон решится на проведение военной операции в республике. Об этом сообщает Politico (перевод – lenta.ru).

«Если США замарают [нашу] родину, ружья придут в Нью-Йорк и захватят Белый дом», — заявил 12 августа 27-летний Николас Мадуро Гуэрра.

О том, что военные США могут вмешаться в ситуацию в Боливарианской республике, Трамп заявил 11 августа. «Мы имеем множество вариантов разрешения ситуации в Венесуэле, включая проведение военной операции в этой стране», — отметил американский лидер, добавив, что жители государства «страдают и умирают».

Позднее появилась информация о том, что Мадуро попытался связаться со своим американским коллегой по телефону, однако тот беседовать отказался. «США поддерживают народ Венесуэлы перед лицом притеснения со стороны режима Николаса Мадуро. Президент Трамп с радостью проведет разговор с лидером Венесуэлы после того, как в стране будет восстановлена демократия», — указали в пресс-службе Белого дома.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются массовые народные выступления против диктатуры, число жертв уже превысило 100 человек. Столкновения происходят на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство мест в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом Венесуэлы.


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