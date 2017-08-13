Украинские волонтеры создали беспилотник-невидимку 3 13.08.2017, 15:46

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Фото: Facebook / Вячеслав Скичко

Беспилотник не смогут зафиксировать новейшие системы наблюдения, а при тушении GPS-сигнала он способен вернуться.

Украинские волонтеры из Черкасс и Киева создали уникальный беспилотник «Маргарита», стоимостью более 170 тысяч гривен, передает economistua.com.

По утверждению конструкторов, его не смогут зафиксировать новейшие системы наблюдения, а при тушении GPS-сигнала он способен вернуться.

Над разработкой машины авторы трудились в течение года. Новый беспилотник способен зафиксировать позиции военнослужащих и вернуться незамеченным.

По словам разработчиков, в «Маргарите» применена такая схема датчиков, которая позволяет работать при полном тушении GPS российскими ГЛОНАСС.

Этот небольшой беспилотник может работать корректировщиком огня и дальним разведчиком.

Один из конструкторов, военнослужащий с позывным «Кречет», работает над диссертацией по системам радиоуправления. Он заявил, что основная идея беспилотника –– это сохранение жизни людей».

«Маргарита» проходит тестовые испытания. Волонтеры уже объявили сбор средств на следующий проект – «Тарас», названный так в честь погибшего молодого разработчика беспилотников. Система «Тарас» будет состоять из двух самолетов-разведчиков, работающих в тандеме. Новые беспилотники получат наименование «Гром» и «Молния».