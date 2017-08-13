Die Welt: Иран поставляет оружие в РФ в обход санкций ООН 13.08.2017, 20:40

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Фото: Shutterstock.com

Вооружение Ирана попало в Россию через Сирию.

Иран поставил компоненты тяжелого вооружения в Россию вопреки санкциям Совета Безопасности ООН. Вооружение Ирана попало в Россию через Сирию, пишет Die Welt (перевод - tvrain.ru) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По данным издания, в июне два иранских самолета приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где базируется российская авиация. На самолетах доставили компоненты тяжелого вооружения для их дальнейшей транспортировки в Россию. Затем компоненты перевезли на грузовиках в порт Тартус на Средиземном море, рассказывыют собеседники газеты. Уже оттуда иранское вооружение было доставлено в Новороссийск на российском корабле «Спарта III».

Die Welt публикует фотографию в своем официальном аккаунте в твиттере, на которой, как утверждает издание, изображен иранский самолет в Хмеймим. Дата, когда был сделан снимок, не сообщается.

Газета пишет, что таким образом Россия и Иран нарушили резолюцию № 2231, одобренную Советом Безопасности ООН в 2015 году. Она запрещает без согласования с Совбезом «поставку, продажу или передачу <...> всех видов боевых танков, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, боевых кораблей, ракет или ракетных систем». Запрет также распространяется на «строительство и ремонт» такого вооружения. Что именно Иран мог поставить России не сообщается.

По данным сервиса VesselFinder, который отслеживает местоположение судов, грузовое судно «Спарта III» вышло из Тартуса 5 августа. 13 августа оно добралось до Новороссийска.

Die Welt называет поставку вооружения через Сирию «новым контрабандным маршрутом», который может сблизить Россию и Иран. Газета отмечает, на прошлой неделе вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что Москва и Тегеран подписали «предварительное соглашение об укреплении военного технологического сотрудничества». Договор стал ответом на введение новых санкций со стороны США, считает издание.