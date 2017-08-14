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В Могилеве фура протаранила автомобиль ГАИ

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  • 14.08.2017, 12:20
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В результате наезда пострадали два инспектора.

В Могилеве Scania с полуприцепом врезалась в машину ГАИ. По предварительной информации, Opel остановился перед зеброй для пропуска пешеходов, а водитель грузовика этого не заметил.

ДТП произошло 13 августа, в 22.40, на проспекте Димитрова в районе остановки «Южная», рассказала tut.by представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова. Обе машины ехали в попутном направлении.

— 27-летний водитель Scania проявил невнимательность, когда патрульный автомобиль остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, — сказала Дорошкова.

За рулем Opel был 28-летний инспектор. Он и его коллега-пассажир получили ушибы, закрытую черепно-мозговую травму.


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