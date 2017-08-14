закрыть
14 августа 2017, Monday, 17:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава МИД Сербии представил план разделения Косово

2
  • 14.08.2017, 14:27
  • 2,065
Ивица Дачич
Фото: government.ru

План означает серьезное изменение позиции Сербии в отношении своей бывшей провинции.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его мнению, разрешит конфликтную ситуацию вокруг этой бывшей сербской провинции.

Северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, должна отделиться и перейти в подчинение Сербии, говорится в статье Дачича в правительственной газете Novosti, опубликованной в понедельник, 14 августа, передает «Немецкая волна».

Вместе с тем оставшимся в Косово сербам следует предоставить значительную автономию, а средневековые сербские монастыри в Косово должны получить особый автономный статус по модели греческого Афона, считает глава МИД Сербии.

В своей статье Дачич отходит от официальной позиции Белграда о том, что Косово - это сербская территория. Прежняя политика Сербии по Косово «потерпела полное поражение», указал политик.

В Косово, вероятно, отклонят идею сербского министра. США и ЕС ранее высказывались против любых изменений границ на Балканах. К настоящему моменту Республику Косово признали 114 государств.


Мнение

На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина
Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?