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Под Рогачевом гадюка укусила семилетнюю россиянку

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  • 14.08.2017, 17:46
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Девочка приехала в гости к бабушке.

Семилетняя девочка приехала из России в гости к бабушке, но летний отдых был омрачен укусом гадюки. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы, позже — перевели Гомельскую областную, сообщает gomel.today.

Несчастный случай произошел в Рогачевском районе на территории дачного кооператива «Оптик». По характерным симптомам врачи сделали вывод: девочку укусила гадюка.

Заместитель главного врача ЦРБ Валентина Чеванькова напомнила о мерах предосторожности. В летний период, особенно при посещении лесов, следует быть предельно внимательными и смотреть под ноги. Увидев змею, следует вести себя спокойно, не делать резких движений и не вызывать агрессию у рептилии. Если же встреча с гадюкой закончилась укусом, то следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в прошлый вторник в Минске на Каменной Горке гадюка укусила мальчика.


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