14 бытовых предметов, за которые нужно срочно дать Нобелевскую премию 13 16.08.2017, 10:08

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Существует множество вещей, которые здорово облегчают нашу повседневную жизнь.

Но даже в такой прозаической сфере, как быт, есть простор для фантазии и совершенствования.

AdMe.ru сделал подборку бытовых предметов, взглянув на которые вы точно подумаете: «Да это же гениально!»

1. Подогреваемое зеркало

За счет подогрева часть зеркала никогда не запотевает.

2. Двусторонняя зубная паста

Тюбик с двумя крышечками, который придумал дизайнер Доминик Уилкокс (Dominic Wilcox), позволит легко извлечь заканчивающуюся зубную пасту.

3. Ремень без пряжки

Этот ремень не впивается в живот и незаметен под одеждой.

4. Двусторонняя лампа

Если у вас в спальне две кровати, «обитатель» одной из которых любит читать допоздна, эта лампа — идеальное решение.

5. Многофункциональная подставка для телефона

Подставку Keizus Quadopod за счет ее конструкции можно приспособить под любые нужды.

6. Электронная копилка

С этой копилкой вы всегда будете знать, хватит ли вам на желанную покупку.

7. Складные солнечные очки

Очки Hilx Unflod не займут много места в сумке, и их не нужно носить в очечнике. А раскладываются они всего за пару секунд простым встряхиванием руки.

8. Карниз для штор

Шторы закрываются внахлест, поэтому не пропустят ни один солнечный лучик.

9. Мини-утюг

Этот утюг идеально подходит для поездки. Из-за небольшого размера он с легкостью поместится даже в ручную кладь.

10. Светильник со съемными лампочками

Одну из лампочек светильника компании Boon можно смело прихватить с собой, если вдруг ночью соберетесь в туалет.

11. Одноразовое зарядное устройство

Главная фишка этой портативной зарядки, которую придумал дизайнер Цун Чисян (Tsung Chih-Hsien), — ее миниатюрный размер. Благодаря нему девайс поместится даже в самой маленькой сумке.

12. Насадка для душа с подсветкой

И нет, подсветка нужна не для красоты. Она выступает в роли индикатора температуры. А еще работает под давлением воды, без всяких батареек и подзарядок.

13. Умная кровать

«Знает тебя. Чувствует тебя. Приспосабливается к тебе» — это все про кровать Sleep Number, которая реагирует на температуру тела человека, включает подогрев и даже оснащена будильником.

14. Клавиатура-бабочка

Keyboardio — модернизированный вариант привычной нам клавиатуры. За счет необычного расположения кнопок она позволяет держать руки в естественном положении при наборе текста.