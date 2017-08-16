«Главный свидетель написал заявление в КГБ и уехал в Юрмалу» 4 16.08.2017, 11:52

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В суде Центрального района Минска продолжается процесс по громкому делу топ-менеджеров Беларусбанка.

Уже несколько судебных заседаний анонсировались показания главного свидетеля по делу топ-менеджеров Беларусбанка Александра Бучнева. Именно Бучнев-старший, как утверждает следствие, фигурирует в большинстве эпизодов как «взяткодатель». Но в суд он так и не явился, сообщает tut.by.

Правоохранительными органами был направлен официальный запрос для установления его местоположения: по месту жительства в агрогородке Лесное его нет, дом закрыт. Соседи рассказали, что последний раз видели его три недели назад. На телефонные звонки на мобильные телефоны Бучнев и его супруга не отвечают.

Сотрудники КГБ провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и выяснили, что Александр Бучнев находится на лечении в Латвии, в Юрмале. Он планирует вернуться в Беларусь в конце сентября-октября.

Было заявлено, что в суде заслушают его письменные показания.

Адвокаты обвиняемых выступили против оглашения показаний Бучнева на процессе, упирая на то, что он главный свидетель. Они требуют его участия в судебном заседании, тем более что тот был уведомлен о судебном процессе и необходимости участия в нем. Один из защитников отметила, что даже нет точных данных о его выезде в Латвию.

Заявление в КГБ написал главный свидетель

На процессе огласили заявление Бучнева-старшего в КГБ, которое он написал 9 июня 2015 года.

«Хочу добровольно заявить, что господин Цырто требовал у меня незаконное вознаграждение за победу в тендерах на поставку банковского оборудования», — зачитали в суде.

В своем заявлении Александр Бучнев указал, что передал 300 тысяч долларов в 2013 году и не менее 350 тысяч долларов в 2014 году. Также в заявлении главного свидетеля фигурировали мелкие суммы, которые передавались Господарику в течение 2013−2014 годов: 14 тысяч, 3 тысячи, а потом 2 тысячи долларов.

На процессе были также озвучены материалы, полученные в ходе очной ставки Бучнева-старшего и Николая Цырто в сентябре 2016 года. Александр Бучнев утверждал, что никогда не просил передавать деньги Господарику — деньги заместителю правления передавал сам Бучнев.

Суммы были фиксированные, рассказывал Бучнев. Он также заявил, что эти деньги «были дивиденды и личные сбережения». По озвученным показаниям Бучнева-старшего, он работал «с 1975 года и кое-что скопил».

На очной ставке в марте 2017 года с Николаем Цырто Бучневу-старшему задали вопрос, как определялись суммы для передачи Господарику (70 и 90 тысяч долларов в 2013 и 2014 годах соответственно). На это Бучнев рассказал, что суммы определялись с Цырто «примерно». «Если мне было выгодно продать единицу оборудования за 7 тысяч долларов, то его, Цырто, сумма была 1000 долларов и Господарику — 400 долларов», — процитировали в суде показания Бучнева-старшего. То есть цена единицы оборудования устанавливалась на уровне 8,4 тысячи долларов.

Напомним, что ранее в суде давали показания сотрудники Беларусбанка и поставщики. Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

Бывший первый зампред правления Беларусбанка Геннадий Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 («Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение», максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 и 3 ст. 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Начальник управления Николай Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (ч. 2 ст. 431), подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».