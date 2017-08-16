закрыть
16 августа 2017, Wednesday, 14:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Главный свидетель написал заявление в КГБ и уехал в Юрмалу»

4
  • 16.08.2017, 11:52
  • 3,971

В суде Центрального района Минска продолжается процесс по громкому делу топ-менеджеров Беларусбанка.

Уже несколько судебных заседаний анонсировались показания главного свидетеля по делу топ-менеджеров Беларусбанка Александра Бучнева. Именно Бучнев-старший, как утверждает следствие, фигурирует в большинстве эпизодов как «взяткодатель». Но в суд он так и не явился, сообщает tut.by.

Правоохранительными органами был направлен официальный запрос для установления его местоположения: по месту жительства в агрогородке Лесное его нет, дом закрыт. Соседи рассказали, что последний раз видели его три недели назад. На телефонные звонки на мобильные телефоны Бучнев и его супруга не отвечают.

Сотрудники КГБ провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и выяснили, что Александр Бучнев находится на лечении в Латвии, в Юрмале. Он планирует вернуться в Беларусь в конце сентября-октября.

Было заявлено, что в суде заслушают его письменные показания.

Адвокаты обвиняемых выступили против оглашения показаний Бучнева на процессе, упирая на то, что он главный свидетель. Они требуют его участия в судебном заседании, тем более что тот был уведомлен о судебном процессе и необходимости участия в нем. Один из защитников отметила, что даже нет точных данных о его выезде в Латвию.

Заявление в КГБ написал главный свидетель

На процессе огласили заявление Бучнева-старшего в КГБ, которое он написал 9 июня 2015 года.

«Хочу добровольно заявить, что господин Цырто требовал у меня незаконное вознаграждение за победу в тендерах на поставку банковского оборудования», — зачитали в суде.

В своем заявлении Александр Бучнев указал, что передал 300 тысяч долларов в 2013 году и не менее 350 тысяч долларов в 2014 году. Также в заявлении главного свидетеля фигурировали мелкие суммы, которые передавались Господарику в течение 2013−2014 годов: 14 тысяч, 3 тысячи, а потом 2 тысячи долларов.

На процессе были также озвучены материалы, полученные в ходе очной ставки Бучнева-старшего и Николая Цырто в сентябре 2016 года. Александр Бучнев утверждал, что никогда не просил передавать деньги Господарику — деньги заместителю правления передавал сам Бучнев.

Суммы были фиксированные, рассказывал Бучнев. Он также заявил, что эти деньги «были дивиденды и личные сбережения». По озвученным показаниям Бучнева-старшего, он работал «с 1975 года и кое-что скопил».

На очной ставке в марте 2017 года с Николаем Цырто Бучневу-старшему задали вопрос, как определялись суммы для передачи Господарику (70 и 90 тысяч долларов в 2013 и 2014 годах соответственно). На это Бучнев рассказал, что суммы определялись с Цырто «примерно». «Если мне было выгодно продать единицу оборудования за 7 тысяч долларов, то его, Цырто, сумма была 1000 долларов и Господарику — 400 долларов», — процитировали в суде показания Бучнева-старшего. То есть цена единицы оборудования устанавливалась на уровне 8,4 тысячи долларов.

Напомним, что ранее в суде давали показания сотрудники Беларусбанка и поставщики. Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

Бывший первый зампред правления Беларусбанка Геннадий Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 («Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение», максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 и 3 ст. 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Начальник управления Николай Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (ч. 2 ст. 431), подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?