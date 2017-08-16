В Испании организуют курсы белорусского языка

В Испании организуют курсы белорусского языка6
- 16.08.2017, 18:57
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Организатор курсов выучил белорусский язык из-за солидарности с Беларусью.
Из-за солидарности с Беларусью Хайме Гарсиа Чапара начал изучать белорусский язык. Живет он в испанской Малаге, передает «Радыё Рацыя».
Хайме Гарсиа Чапара посвятил три года на изучение языка, о существовании которого почти никто не знает в его стране. Сегодня он сам организовывает белорусскую жизнь в Испании, а также путешествует по Беларуси, чтобы лучше узнать ее.
- Белорусский язык еще не открыт у нас. В Испании очень сильно ассоциируется Беларусь с Россией. Когда я рассказывал друзьям, что бучу учить белорусский язык, они на самом деле не знали, что такой существует. Моя мама тоже в этом призналась, что не знала бы ничего ни про Беларусь, ни про белорусский язык, если бы я не начал его изучать.