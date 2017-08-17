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Схватка Улюкаева с Сечиным ударит по Путину

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  • Константин Эггерт, «Немецкая волна»
  • 17.08.2017, 9:59
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Крайне неприятные для хозяина Кремля факты могут стать достоянием общественности.

Осунувшийся Алексей Улюкаев с электронной книгой в руках никак не напоминал вальяжного топ-чиновника, которым он был до 14 ноября 2016 года. В зал суда он прибыл из-под домашнего ареста с электронной книгой и сообщил журналистам, что читает Чехова. Экс-министр экономического развития сегодня являет собой наглядную иллюстрацию латинского изречения "Sic transit gloria mundi" - "Так проходит слава мира". Вчера - мигалка, охрана, совещания в Кремле, сегодня - одиночество и навсегда застывшее в глазах удивление: "Как это могло произойти со мной?"

По следам Березовского и Абрамовича?

Разворачивающееся на открытом судебном заседании дело Улюкаева может стать таким же любопытным и исторически значимым, как и лондонский процесс "Березовский против Абрамовича" в 2012 году. Бывший министр утверждает: вся история со взяткой - провокация Игоря Сечина и ФСБ. Если он не отступит от этой линии защиты и особенно если глава "Роснефти" приедет в суд в качестве свидетеля, то публика имеет шанс узнать об отношениях в высших эшелонах власти столько же интересного, сколько узнала о верхушке ельцинской эпохи из материалов пятилетней давности суда в британской столице.

В этой истории с самого начала было много странностей. Самая главная - сам факт приезда Улюкаева в штаб-квартиру "Роснефти" для получения предполагаемой взятки. Опытный царедворец, Улюкаев не мог не понимать, что в этой ситуации он полностью передает себя во власть службы безопасности госкомпании. Служба эта состоит из бывших и прикомандированных сотрудников ФСБ. Отправиться получать деньги под их окуляры - безумие.

Вторая странность - получение взятки через месяц после решения о продаже компании "Башнефть" структуре Сечина. Улюкаев в этот момент уже не мог ничего изменить. Так что неясно, за что нужно было платить мзду.

Третья странность - размер. В современной России два миллиона долларов за передачу немаленькой нефтяной компании в "нужные" руки - не деньги. Впрочем, все рассуждения на эту тему говорят не только и не столько о конкретном уголовном деле, сколько о плачевном моральном состоянии российской верхушки вообще.

Алексей Валентинович исходно не был сторонником продажи "Башнефти" Сечину - это более или менее ясно. Он прекрасно понимал, что глава "Роснефти" не захочет платить самую высокую цену за компанию. И если он действительно препятствовал планам госкорпорации, то мотив мести со стороны Игоря Ивановича исключить вовсе нельзя. Доказательств, что обиды в Кремле и его окрестностях помнят долго и никогда не прощают, более чем достаточно.

Заткнут ли рот Улюкаеву?

Открытый судебный процесс, на котором Улюкаев намерен дать бой Сечину, может пойти неожиданно. Скажем, вызывает удивление, что экс-министр находится под домашним арестом, в то время как других держат за решеткой по значительно менее серьезным обвинениям. Если Улюкаеву внезапно изменят меру пресечения и его отправят в следственный изолятор, то это покажет: некие предварительные договоренности о мягком наказании в обмен на признание вины, возможно, существовали, но теперь отменены.

Однако если Улюкаев будет стоять на своем, то процесс рискует стать сенсационным. Публичное выяснение отношений между Игорем Ивановичем и Алексеем Валентиновичем еще два-три года назад невозможно было себе представить. Однако растущая усталость от политики Кремля, усохший бюджетный пирог, к которому допускают все реже и все более ограниченный круг лиц, страх перед санкциями и еще больший - перед непредсказуемостью решений верховной власти, сделали этот суд возможным и потенциально крайне неприятным для Владимира Путина. Поэтому закрытия судебных заседаний я бы тоже не исключил. Слишком много грязного белья может оказаться на всеобщем обозрении.

Много лет назад выбравший для себя стезю покорного чиновника-технократа, Алексей Улюкаев неожиданно для себя оказался в роли борца с системой - причем с одним из самых могущественных ее представителей. Ведь бросить такие обвинения одному из самых близких друзей и соратников Владимира Путина и самой мощной силовой структуре - нешуточный вызов.

Может быть, его волю сломают. Может быть, нет. Может быть, откроют дополнительное дело. Но ирония истории уже очевидна: конформист и "системный либерал" имеет сегодня серьезный шанс выступить в роли обличителя властей. Почему-то мне кажется, за него сегодня болеют многие посетители "Кафе "Пушкин", обладатели яхтенных стоянок в Портофино и домов на Кап Ферра. Алексей Валентинович скажет за всех. Если захочет. И если его не заставят замолчать.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»


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