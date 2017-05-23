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Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение

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  • 23.05.2017, 19:45
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Алексей Улюкаев
Фото: Александр Миридонов / Коммерсант

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития РФ завершено.

Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает interfax.ru.

По ее словам, Улюкаева обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Адвокаты бывшего министра пока не прокомментировали эту информацию.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе «Роснефти». По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Башнефти». Улюкаев отрицает вину. После задержания президент РФ отстранил министра от должности. Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом.


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