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Независимые профсоюзы: Требуем немедленного прекращения дела против Федынича и Комлика

  • 17.08.2017, 16:23
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Размах международной солидарности должен заставить белорусские власти услышать голос разума.

Исполнительный комитет Белорусского конгресса демократических профсоюзов принял заявление, в котором призывает власти прислушаться к голосу разума и положить конец бессмысленной войне с независимыми профсоюзами.

Сайт публикует текст заявления целиком:

«Исполком БКДП выражает глубокую обеспокоенность в связи с уголовным преследованием руководителя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и его заместителя Игоря Комлика. Исполком подтверждает сделанную в заявлении Совета БКДП от 3 августа оценку, что обвинением Геннадия Федынича и Игоря Комлика в неуплате налогов власти страны грубо нарушили закон «О профессиональных союзах» и Конвенцию №87 МОТ «О свободе ассоциаций». Напоминаем, что ратификацией Конвенции власти взяли на себя обязательство обеспечивать профсоюзам право беспрепятственного использования солидарной помощи со стороны братских профсоюзных организаций и демонстративно его не выполняют.

Эту оценку подтвердили в письме на имя президента Лукашенко Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Шаран Барроу и Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL Вальтер Санчес. Шаран Барроу и Вальтер Санчес совместно с Генеральным секретарем Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) Лукой Висентини и Генеральным секретарем IndustriALL в Европе Люком Трианглом в обращении к Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини также акцентировали внимание на невыполнении властями Беларуси Конвенции №87 МОТ. Аналогичные выводы сделал в своих заявлениях ряд политических, общественных и правозащитных организаций страны.

Однако белорусские власти проигнорировали требования белорусской и международной общественности, продолжая обвинять руководителей профсоюза РЭП в совершении уголовного преступления. Исполком БКДП призывает власти прислушаться к голосу разума и положить конец бессмысленной войне с независимыми профсоюзами. Новая атака на них может нанести непоправимый ущерб процессу улучшения отношений Беларуси с международным сообществом. Требуем немедленного прекращения уголовного дела, возбужденного против Геннадия Федынича и Игоря Комлика, и незамедлительного освобождения из-под стражи Игоря Комлика. Призываем членов входящих в БКДП профсоюзов, граждан страны поддержать наши требования».


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