Бизнесмен бесплатно сделал памятники семье Василя Быкова 2 17.08.2017, 21:26

Иван Бакиновский изготовил памятники безвозмездно, так как считает это делом чести.

Родители Василя Быкова — Владимир Федорович и Анна Григорьевна — похоронены в деревне Бычки Ушачского района, где прожили всю жизнь. Сестра Валентина — в деревне Волчо.

17 августа на кладбище приехал один из владельцев фирмы «Гранитный мир» Иван Бакиновский, его брат, а также еще семеро человек, среди которых два волонтера из Заславля, передает «Радыё Свабода».

На могиле Валентины Быковой не было памятника, только временный крест. Она умерла в 2016 году. А на могилах родителей Василия Быкова старые памятники из гранитной крошки со временем, которая от времени осыпалась.

Общественный активист Глеб Лободенко предложил сообща собрать средства на новые памятники из более долговечного материала. Собрали только 150 долларов, их Лободенко передал владельцем фирмы «Гранитный мир».

Изготовить и установить три памятника, по словам Ивана Бакиновского, стоило около 1500 долларов.

Он подчеркнул, что изготовил памятники безвозмездно, так как считает это делом чести.

Сам Василий Быков похоронен в Минске на Восточном кладбище.