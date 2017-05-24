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Бизнесмен сделает памятники семье Василя Быкова бесплатно

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  • 24.05.2017, 15:36
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Три памятника будут установлены до конца лета на кладбище в Бычках.

После публикации «Радыё Свабода» о начале общественного сбора средств на памятники родителям и сестре Василя Быкова, инициатору кампании Глебу Лободенко позвонили с предложением сделать их и установить абсолютно бесплатно.

«Откликнулись новые люди, предлагали пожертвования. Один человек позвонил и сказал, что он занимается продажей искусственных газонов, которые сейчас очень модные. И он готов пожертвовать этих газонов столько, сколько нужно. А сегодня позвонил из Заславля Иван Бакиновский. У него там крупная фирма «Гранитный мир», которая с 1991 года занимается производством памятников. Он сказал, что с братом жертвуют три гранитных памятника для Быковых», — рассказал журналист.

Иван Бакиновский предложил Глебу Лободенко выбрать памятники из 700 предложений, которые имеются в каталоге его фирмы. Даже установление памятников фирма «Гранитный мир» возьмет на себя.

«Но уже собрана определенная сумма — 150 долларов, — говорит Лободенко. — Я в любом случае ее передам, чтобы хоть как-то компенсировать их работу, довоз памятников. Новые деньги я больше собирать не буду. Искренне благодарю всех, кто пожертвовал деньги. Я сильно впечатлен, и благодарил Бакиновского по телефону. В наше время не каждый с ходу откликнется и такое предложит».

Во вторник Глеб Лободенко рассказал, что памятники родителям Василя Быкова в Бычках разваливаются от старости. В июле исполнится ровно год от смерти сестры Василя Быкова Валентины Владимировны. Лободенко планирует, что к концу лета все три памятника будут установлены на кладбище в Бычках.


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