В Минобороны Украины показали, какие роботы «служат» в ВСУ 11.05.2024, 4:20

Роль беспилотных систем на поле боя увеличивается.

С начала текущего года специалисты Минобороны Украины кодифицировали и допустили к эксплуатации в Силах обороны Украины девять наземных роботизированных комплексов украинского производства. Об этом сообщил начальник управления МОУ полковник Владимир Рочняк.

- Роль беспилотных систем на поле боя увеличивается, сегодня они выполняют широкий спектр задач, постепенно минимизируя присутствие человека на линии фронта. Многие отечественные производители сейчас сфокусированы на производстве роботизированных систем с целью повышения возможностей Вооруженных сил Украины и сохранения жизни наших воинов. Только с начала 2024 года кодифицировано 9 наземных роботизированных комплексов, созданных украинским оружейниками, - рассказал Рочняк.

Он отметил, что кодифицированные беспилотные платформы предназначены для выполнения различных задач на поле боя. По его словам, отдельные из них являются носителями системы вооружения, в частности, пулеметов различных калибров. Эти боевые роботы позволяют нашим воинам из укрытия дистанционно вести огонь по противнику, что защищает их от ранений и гибели.

Рочняк также сообщил, что среди кодифицированных в этом году беспилотных наземных комплексов также есть роботы для эвакуации раненых с поля боя, выполнения логистических задач, минирования и разминирования.