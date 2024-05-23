Эрдоган получил полномочия объявить всеобщую мобилизацию в Турции 23.05.2024, 1:02

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Реджеп Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Эрдоган получил полномочия самостоятельно объявлять всеобщую или частичную мобилизацию в стране, следует из новых законодательных норм, опубликованных в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete. Прибегнуть к таким мерам глава государства имеет право в случае войны, восстания, возникновения внутренних или внешних угроз территориальной целостности республики. Ранее полномочия объявлять мобилизацию были у турецкого Совета министров.

Теперь, согласно документу, в случае мобилизации все турецкие граждане, уволенные из Вооруженных сил, жандармерии и береговой охраны, будут считаться состоящими в запасе. В резерв могут попасть даже уволенные со службы после попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Из постановления также следует, что президент получил право накладывать гриф секретности на документы, связанные с мобилизационными мероприятиями.

Кроме того, в стране вводится регламент призыва для граждан, находящихся за рубежом. После объявления мобилизации дипломатические представительства обнародуют списки резервистов, которым следует вернуться на родину. Публикация этой информации в открытом доступе будет считаться официальной повесткой.

Несколькими днями ранее, 14 мая, Реджеп Эрдоган провел экстренную встречу с главой Национальной разведывательной организации и министром юстиции, на которой заявил, что высокопоставленные полицейские вступили в заговор против руководства Турции и готовятся организовать путч.

На следующий день глава МВД Али Ерликая признал существование заговора и пригрозил уничтожить расставленные заговорщиками «ловушки» и «выманить врагов власти из всех нор, где они прячутся». Министр также сообщил о проведении спецоперации в 62 провинциях, в ходе которой было задержано 544 подозреваемых, и о полицейском рейде в управлении безопасности Анкары и в домах высокопоставленных должностных лиц, по итогам которого была задержана группа стражей порядка.

В связи с подготовкой в стране путча правоохранительные органы начали расследование по статье о создании незаконной организации для осуществления преступлений против безопасности и конституционного строя государства, пишет Hürriyet.