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Россияне начали массовый исход из Турции

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  • 23.05.2024, 7:57
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Россияне начали массовый исход из Турции

В чем причина?

Десятки тысяч россиян, бежавших в Турцию после вторжения России в Украину, переехали в другие страны за последний год из-за проблем с получением вида на жительство, высокими ценами и трудностями с получением банковских услуг из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters.

В этом месяце количество россиян с видом на жительство в Турции упало до 96 000, что на треть меньше по сравнению со 154 000 в конце 2022 года, свидетельствуют официальные данные.

Граждане РФ жалуются на трудности с получением вида на жительство с начала 2023 года. В разговоре с агентством они сообщили, что получение документа сейчас стоит около 2000 долларов.

Также причиной переезда называют стремительный рост расходов – инфляция в Турции достигла 70% в прошлом месяце. Кроме того, россияне в результате действия санкций испытывают трудности с получением основных банковских услуг в Турции.

Управление миграцией Турции заявило, что все отклоненные заявки на вид на жительство включают обоснование на родном языке иностранцев в соответствии с законами, и что заявители могут свободно использовать средства правовой защиты.

Массовый отъезд россиян из РФ

Массовое бегство россиян из РФ началось после того, как в сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию для войны против Украины.

Кремль не обнародовал никаких сведений о бегстве, однако Центр смешанной миграции Датского совета по делам беженцев говорит, что около 800 000 граждан России переехали за границу после вторжения в Украину.

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