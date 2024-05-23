В Колумбии на складе пиротехники прогремел мощный взрыв 23.05.2024, 7:50

Есть жертва и десятки раненых.

Мощный взрыв произошел на пороховом составе El Vaquero, расположенном в муниципалитете Соача, в Колумбии. Уже известно о 29 пострадавших.

Об этом сообщает El Colombiano.

По данным СМИ, взрыв произошел около 17:00 по местному времени. На складе пиротехники начался масштабный пожар, а по словам местных, не задолго до его начала были слышны взрывы.

Мэр муниципалитета Хулиан Санчес сообщил, что в результате взрыва 29 человек получили ранения. Также известно об одной жертве.

Сообщается, что пожарные работают на месте взрыва и уже контролируют опасное возгорание. Кроме того, водителей попросили быть внимательными, ведь вокруг склада ограничено движение транспорта.

Lamentable la situación de explosión de la emblemática polvoreria “El Vaquero” en #Soacha todo mi respaldo a sus directivos, a sus empleados, esperamos y confiamos que los organismos de seguridad y emergencia harán el mejor trabajo, ruego a Dios no hayan fallecidos, ni heridos… pic.twitter.com/L3ukqJcLQM — Danny Caicedo (@dannycaiced) May 22, 2024

«Власти мэрии Соачи, официальная пожарная служба Соачи, добровольческая пожарная служба Соачи, добровольческая пожарная служба Сан-Антонио-дель-Текендама, официальная пожарная служба Боготы и пожарная служба Кундинамарки продолжают ликвидацию чрезвычайной ситуации», - сообщил мэр Санчес.

Кроме того, было подтверждено, что большое количество домов и квартир, расположенных вблизи склада, были повреждены в результате взрыва.

Lamentable la situación de explosión de la emblemática polvoreria “El Vaquero” en #Soacha todo mi respaldo a sus directivos, a sus empleados, esperamos y confiamos que los organismos de seguridad y emergencia harán el mejor trabajo, ruego a Dios no hayan fallecidos, ni heridos… pic.twitter.com/L3ukqJcLQM — Danny Caicedo (@dannycaiced) May 22, 2024