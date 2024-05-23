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Смертельная авария в Новогрудке: микроавтобус врезался в мотоциклиста

  • 23.05.2024, 3:14
Смертельная авария в Новогрудке: микроавтобус врезался в мотоциклиста

Мотоциклиста отбросило под встречный Opel.

В Новогрудке произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Происшествие случилось 22 мая около 18.40. Установлено, что 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen двигался по улице Мицкевича со стороны улицы Юбилейной. При повороте налево он не пропустил встречный мотоцикл Suzuki и столкнулся с ним. От удара 24-летнего мотоциклиста отбросило под встречный Opel.

От полученных телесных повреждений байкер умер на месте происшествия.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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