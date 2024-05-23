Международного Букера получил роман о любви на фоне конца ГДР 23.05.2024, 6:07

Лауреатка и переводчик разделят призовую сумму.

Лауреаткой Международной Букеровской премии 2024 года стала немецкая писательница Дженни Эрпенбек с романом «Кайрос».

Произведение рассказывает о разрушительном романе между молодой женщиной и пожилым мужчиной в Восточном Берлине 1980-х годов. Его действие разворачивается во время и после падения «железного занавеса» – и влюбленные олицетворяют собой крушение идеализма Восточной Германии. Размышляя о надежде и разочаровании, «Кайрос» ставит сложные вопросы о свободе, верности, любви и власти, отмечает жюри.

«Это частная история большой любви и её упадка, но ещё это история распада целой политической системы. Проще говоря: как то, что вначале кажется правильным, может превратиться в нечто неправильное», – описывает роман сама Эрпенбек, родившаяся в Восточном Берлине в 1967 году.

Эрпенбек стала первой немецкой писательницей, получившей Международного Букера. Переводчик романа Михаэль Хофман стал первым мужчиной, награждённым этой премией. Согласно правилам, Эрпенбек разделит с Хофманом награду в размере 50 000 фунтов стерлингов.