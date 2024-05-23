Плетенчук: Черноморский флот РФ превратился во флотилию 23.05.2024, 5:00

После потери крейсера «Москва».

Черноморский флот России уже можно называть флотилией. Однако говорить о малом количестве российских кораблей в Черном и Азовском морях пока рано.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире марафона.

По его словам, Черноморский флот РФ можно было называть флотилией еще с момента уничтожения крейсера Москва, который был кораблем первого ранга.

Спикер отметил, что в составе российского флота остается еще много кораблей, среди них есть и носители крылатых ракет. В то же время Циклон был последним ракетоносителем в Крыму.

«Конечно, говорить, что группировка отсутствует или что она достаточно мала, пока рано. У россиян есть другая проблема — невозможность применять свой имеющийся корабельно-катерный состав из-за опасности выходов в море», — отметил Плетенчук.