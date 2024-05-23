У ВСУ произошел переломный момент с FPV-дронами 23.05.2024, 7:53

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Благодаря этому удалось остановить продвижение войск РФ на поле боя.

Силы обороны научились эффективно использовать и производить FPV-дроны, чтобы наносить эффективные удары по позициям ВС РФ. Украинцы используют лучшие технологии, с которыми работают настоящие энтузиасты. О прорыве в применении беспилотников аэроразведчики 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны рассказали на портале «Новости. Live».

Журналисты портала посетили Сумскую область и пообщались с украинскими военными, которые используют FPV-дроны против ВС РФ. Об особенностях этого вида оружия рассказали несколько бойцов, среди них — командир роты БПЛА Тарас «Тарантино», главный сержант взвода ударных БПЛА Федор «Стригун» и другие. Они согласились, что в Силах обороны состоялся «переломный момент» в применении беспилотников. Благодаря этому удалось притормозить продвижение подразделений ВС РФ.

По мнению «Тарантино», прорыв произошел в период, когда начала активно действовать рота БПЛА под руководством Роберта Бровди с позывным «Мадьяр». Бойцы «Мадьяра» научились самостоятельно создавать дроны — они на этом специализировались. Кроме того, действовала Мария Берлинская, основательница проекта Victory Drones. Постепенно появлялись целые подразделения и они «смогли превратить это в масштабную историю». В противном случае, без этих активистов, российские войска имели бы больше успехов на поле боя.

«Если бы не было этих энтузиастов, которых они собрали вокруг себя, кучи специалистов, которые научились масштабно изготавливать эти дроны и использовать их на войне, то я думаю, что враг бы, к сожалению, прогрессировал бы быстрее», — сказал он.

Федор «Стригун» отметил, что украинские военные достигли высокого уровня в сфере дронов. Для этого не экономят и внимательно подходят к использованию технических ресурсов.

«Использование FPV-дронов находится в ВСУ на достаточно высоком уровне. Мы подходим очень старательно к техническим ресурсам, которые нас обеспечивают и мы сами себя обеспечиваем. Стараемся выбирать лучшее, не экономить», — заявил аэроразведчик.

Отметим, рота БПЛА под руководством «Мадьяра» начала применять беспилотники против ВС РФ еще летом 2022 года. В январе 2024 года рота превратилась в батальон — об этом в соцсетях рассказал Роберт Бровди. Весной 2024 года президент Украины Владимир Зеленский создал Силы беспилотных систем, которые занимаются и воздушными, и наземными, и морскими аппаратами.