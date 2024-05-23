Украинские партизаны вывели из строя российскую ПВО в Смоленске 4 23.05.2024, 7:35

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Без прикрытия остались военные объекты Московского военного округа.

Партизаны провели диверсионную работу в одном из населенных пунктов Смоленска в России. Там был уничтожен телекоммуникационный шкаф башни связи.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По данным партизан, связь была уничтожена в населенном пункте Станички возле Смоленска.

В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, размещенные на этой башне.

В результате действий партизан в регионе возможны нарушения устойчивости системы военного управления. Кроме того, из-за исчезновения связи там ослабнет система ПВО. Это позволит более эффективно наносить удар по военным объектам Московского военного округа.

«Ожидаем неизвестных БПЛА в области», - написали партизаны.