Bloomberg назвал новые «локомотивы» мировой экономики 18.08.2017, 7:53

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Рост глобального ВВП обеспечивают два региона.

Рост глобального ВВП во втором квартале ускорился до 2,5-летнего максимума и составил более 4% в годовом выражении, по оценке опрошенных Bloomberg аналитиков, сделанным на основании макроэкономической статистики. В 2017 и 2018 годах он составит 3,4% и 3,5% (для сравнения в 2016 году рост был на уровне 3,1%, в 2015-м — 3,4%), следует из подготовленного агентством консенсус-прогноза. Прогнозы МВФ близки к тем, что опубликовало Bloomberg: 3,5% и 3,6% в 2017 и 2018 годах соответственно, сообщает РБК.

При этом, восстановление мирового ВВП ускоряется за счет еврозоны и Японии, — экономик, до этого, наоборот, сдерживавших глобальный рост, отмечает Bloomberg. Статистика от Евростата и японского кабинета министров за второй квартал, действительно, указывает на то, что некогда «отстающие» экономики превращаются в «локомотивы» мирового роста.

Новые «локомотивы»

Экономика еврозоны после нескольких лет вялого роста, пишет Bloomberg, расширилась на 0,6% и 2,2% в квартальном и годовом выражении против 0,3% и 1,6% в соответствующем периоде 2016 года. Этому способствовал рост ведущей экономики блока — Германии (2,1% в годовом и 0,6% в квартальном выражении по сравнению с 1,8% и 0,5% в 2016 году). При этом сразу несколько стран продемонстрировали лучшие показатели роста за последние годы. Испания отчиталась о лучших показателях по росту за два года (0,9% и +,1% в квартальном и годовом выражении против 0,8% и 3,4% в 2016 году), а Италия, одно из «слабых звеньев» валютного блока, может завершить год лучшими данными по росту ВВП с 2010 года (более 1%), прогнозирует Bloomberg. Во втором квартале страна показала рост на 0,4% и 0,5% в квартальном и годовом выражении против 0,1% и 0,8% годом ранее. Рост экспорта и инвестиций помог Франции увеличить ВВП на 1,8% в годовом и на 0,5% в годовом и квартальном выражении, обеспечив самый высокий продолжительный рост экономики с 2011 года. Тогда Франция зафиксировала рост на 0,9% в квартальном и на 2,2% — в годовом выражении.

Сейчас экономика еврозоны демонстрирует более уверенное восстановление, которое носит более широкий характер, чем за последние годы, что свидетельствует об устойчивости этого роста к внешним шокам, — сказал Bloomberg экономист женевского банка Banque Pictet & Cie Фредерик Дюкрозе.

Что касается Японии, то ее ВВП в апреле–июне увеличился на 1% в квартальном выражении и на 4% — в годовом (против 0,4% и 1,7% в соответствующий период в 2016 году). Таким образом, Япония вышла на первое место в рейтинге стран G7 по темпам экономического роста за отчетный квартал в годовом выражении. Япония демонстрирует экономический рост шестой квартал подряд на фоне самого высокого за последние годы внутреннего спроса. Эта динамика увеличивает вероятность устойчивого восстановления экономики, которая последние годы характеризовалась низкой инфляцией и отрицательным приростом населения.

«Мы начали наблюдать больше четких признаков повышения внутреннего спроса», — сказала агентству Кэти Мацуи, главный стратег по Японии банка Goldman Sachs.

«Свежие данные указывают на самое масштабное одновременное восстановление, которое мировая экономика демонстрировала за минувшее десятилетие, — написал в своем блоге главный экономист МВФ Морис Обстфельд. — Мировая торговля также выросла, и в ближайшие два года темпы ее роста будут опережать темпы увеличения глобального ВВП».

Статистика по второму кварталу в Еврозоне была ожидаема, восстановление экономики там началось еще в прошлом году, сказал РБК ведущий экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. «А Японию можно назвать приятной неожиданностью — ЦБ Японии постоянно придерживался мягкой денежно-кредитной политики, и никаких результатов это не давало довольно долго, результат мы видим только сейчас, — отметил эксперт. — В целом по Еврозоне мы наблюдаем уверенный рост даже в странах Восточной Европы — Польше, Чехии, Венгрии». По мнению экономиста, главный компонент, который может и обрушить, и ускорить мировой рост — это Китай. Там наблюдается самая большая неопределенность: сейчас все рынки и аналитики в ожидании осеннего съезда компартии Китая, и того, какие меры там будут приняты. В долгосрочной перспективе рост и ЕС, и Еврозоны будет зависеть от Китая. На фоне этого снижается доля США в мировой экономике. Кроме того, там ожидается дальнейшее ужесточение дизельной политики, которое будет сдерживать экономический рост, объясняет Миклашевский.

В Еврозоне довольно уверенно растет потребление, промышленное производство, экспорт. Однако такой рост экономики сдерживает курс евро, который значительно вырос, удивив многих аналитиков, добавил экономист. Это будет сдерживать инфляцию и в дальнейшем экспорт будет становиться все дороже. При этом потребитель в Еврозоне себя чувствует вполне уверенно, уверен эксперт.

Рост в Еврозоне и Японии начался после довольно продолжительного периода стагнации, считает декан факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Александр Чеканский. По его мнению, это циклический экономический подъем, который всегда следует за спадом. «Говорить о превращении этих регионов в «локомотивы» мировой экономики преждевременно, — уверен эксперт. — В любом случае, темпы роста в этих регионах ниже роста мирового ВВП».

По мнению профессора РАНХиГС Константина Корищенко, японские темпы роста находятся в пределах колебаний последних трех-четырех лет, а выводы о высоких темпах роста на базе только квартальных данных выглядят несколько оптимистично.

В Японии быстрый рост экономики во втором квартале отчасти компенсировал медленный рост в первом, отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования

«Газпромбанка» Кирилл Кононов. Вместе с тем структурные проблемы — низкая инфляция, медленный рост зарплат — пока остаются. Поэтому о долгосрочном ускорении говорить пока, наверное, рано, считает эксперт.

В Еврозоне рост экономики действительно вернулся к устойчивому темпу роста около 2% в годовом выражении. Это произошло в условиях благоприятной конъюнктуры: сравнительно дешевого евро, что помогло экспорту, низкой стоимости сырья, минимального ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, объясняет Кононов.

Рост экономик ЕС и Японии скорее выглядит внушительным на фоне сравнительно медленного роста экономики США. Их рост в среднесрочной перспективе по-прежнему будет отставать от роста мирового ВВП (3-4% в год), поэтому говорить о том, что они стали именно «локомотивами» роста пока наверное рано, полагает экономист.

США и Европа

Впрочем, хотя Европа и Япония поддерживают глобальное восстановление, его судьба, в итоге, зависит от показателей двух крупнейших экономик мира — США и Китая, отмечает Bloomberg.

JPMorgan Chase на этой неделе повысил прогноз по экономике США на третий квартал до 2,25% с 1,75% в годом выражении. Ранее страна отчиталась о неожиданно высоких темпах роста розничных продаж в июле. Этот показатель поднялся до максимума с начала года — на 0,6% в месячном выражении. Во втором квартале американский ВВП повысился на 2,6%. Предыдущий максимум был зафиксирован в третьем квартале 2016 года (2,8%). Растущая занятость и улучшение ситуации с личными финансами оказывают поддержку американским потребителям, тогда как бизнесу помогает рост прибыли и минимальные процентные ставки. Кроме того, ускорение мирового роста уменьшило внешние риски для американской экономики, отмечает Bloomberg.

«Впервые за восемь лет восстановления отсутствуют серьезные препятствия для роста», — приводит агентство комментарий Марка Занди, главного экономиста Moody’s Analytics.