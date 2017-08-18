закрыть
18 августа 2017, Friday, 11:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

12 секретов, которые скрыты в знаменитых логотипах

  • 18.08.2017, 9:53
  • 2,932

Все мы каждый день видим эмблемы известных компаний, но редко задумываемся о том, кто их создал и что они на самом деле означают.

AdMe.ru нашел 12 историй, которые откроют маленькие тайны, скрытые в самых известных логотипах.

Apple

Фото: Palau83/depositephotos.com

Согласно легенде, логотип Apple посвящен математику Алану Тьюрингу, который покончил с собой, надкусив отравленное яблоко. На самом деле все гораздо проще: по словам дизайнера Роба Джаноффа, он нарисовал яблоко надкушенным для того, чтобы показать его размер, поскольку целое яблоко с одинаковым успехом можно принять за любой другой фрукт округлой формы.

Ferrari

Фото: Wikipedia Commons / junpinzon/depositphotos.com

Многие думают, будто лошадь на логотипе Ferrari символизирует лошадиные силы, но это не так. Энцо Феррари в своей биографии упомянул, что изначально силуэт лошади был нанесен на фюзеляж самолета итальянского пилота-аса Франческо Баракки. Этот символ был подарен Энцо матерью Франческо после его победы в гонке и впоследствии превратился в известный всем логотип.

Wikipedia

Фото: Wikipedia Commons

Символом всемирной энциклопедии стал земной шар, что, в общем-то, неудивительно. Кусочки пазла, из которых он состоит, представляют собой многоязычие, поэтому каждый из них отмечен буквами из разных алфавитов. Все вместе они составляют слово «wikipedia», а пропущенные пазлы указывают на то, что энциклопедия не завершена и в ней постоянно появляется новая информация.

Android

Фото: EAST NEWS / imago/STAR-MEDIA/EAST NEWS

Графическому дизайнеру Ирине Блок и ее команде поставили задачу придумать логотип, который включал бы в себя робота и был легкоузнаваемым. Забавно, но вдохновением для создания этого милого зеленого робота послужили пиктограммы, которые мы часто видим на дверях общественных туалетов.

McDonald’s

Фото: kawing921/depositphotos.com

В 1962 году McDonald’s наняла психолога Луиса Ческина, который предложил заменить логотип с поваром Speedee на золотые арки в виде буквы «М». По его мнению, форма арок напоминает женскую грудь, что на подсознательном уровне вызывает аппетит и напоминает людям о беззаботном детстве. Впрочем, золотые арки придумал не сам Ческин — они присутствовали в интерьере ресторанов еще в 1950-х.

Lacoste

Фото: Wikipedia Commons
Фото: EAST NEWS / EAST NEWS

В 1923 году Рене Лакост шел по улице с капитаном своей команды Аланом Муром и заметил в витрине чемодан из крокодиловой кожи. Лакост и Мур поспорили, что если Рене победит в следующей игре, то Алан подарит ему этот чемодан. Лакост проиграл, но историю услышал журналист и написал заметку о теннисисте, который не выиграл, зато «сражался, как крокодил». Так Лакост получил прозвище «крокодил», а изображение этой рептилии стало логотипом его компании.

BMW

Фото: mago/Ralph Peters/EAST NEWS / rozelt/depositphotos.com

Есть мнение, что логотип BMW символизирует пропеллер на фоне голубого неба — эту версию разделяют даже некоторые сотрудники компании. Но и в этом случае все объясняется намного проще: голубой и белый цвета были выбраны создателями в честь баварского флага.

Uber

Фото: EAST NEWS / rozelt/depositphotos.com

Uber недавно изменил свой привычный логотип в виде буквы U на нечто отдаленно напоминающее биты информации и атомы, из которых состоит все вокруг. По утверждению компании, логотип символизирует то, что теперь Uber можно найти повсюду — точно так же, как биты и атомы.

Pinterest

Фото: maziarAgha/depositphotos.com

На первый взгляд, логотип выглядит довольно просто. Но если приглядеться к заглавной букве P, то можно заметить, что она напоминает канцелярскую кнопку, наподобие тех, которыми мы пользуемся для того, чтобы прикалывать вырезки из журналов, записки и фотографии к пробковым доскам. То же самое делает и Pinterest — только доски в этом сервисе виртуальные.

Nike

Фото: Album / M. Flynn / Prisma/EAST NEWS / EAST NEWS

Один из самых узнаваемых логотипов на планете оказался одним из самых дешевых — всего $ 35. Именно столько владелец компании Фил Найт заплатил студентке Каролин Дэвидсон за ее работу в 1971 году, причем результат его поначалу совсем не впечатлил. Что ж, Фил был неправ — эмблема «свуш» (swoosh) оказалась более чем успешной, потому неудивительно, что ее часто ассоциируют с крылом богини победы Ники.

Starbucks

Фото: Wikipedia Commons

Не все об этом знают, но женщина на логотипе Starbucks — это русалка, которая держит в руках два своих хвоста. Этот образ был навеян легендами о фее Мелюзине — женщине-рыбе с двумя хвостами, вышедшей замуж за простого смертного. В 1971 году изображение русалки на кофейном стакане можно было увидеть целиком, но со временем оно подверглось «цензуре».

Pepsi

Фото: severoes29/depositphotos.com

Незамысловатый на вид логотип Pepsi стоит больше, чем вы могли бы подумать, — он обошелся компании в $ 1 млн. При разработке символа дизайнеры руководствовались пропорциями золотого сечения, которые считаются самыми гармоничными и наиболее приятными для человеческого глаза.


Мнение

Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?