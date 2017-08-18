12 секретов, которые скрыты в знаменитых логотипах 18.08.2017, 9:53

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Все мы каждый день видим эмблемы известных компаний, но редко задумываемся о том, кто их создал и что они на самом деле означают.

AdMe.ru нашел 12 историй, которые откроют маленькие тайны, скрытые в самых известных логотипах.

Apple

Фото: Palau83/depositephotos.com

Согласно легенде, логотип Apple посвящен математику Алану Тьюрингу, который покончил с собой, надкусив отравленное яблоко. На самом деле все гораздо проще: по словам дизайнера Роба Джаноффа, он нарисовал яблоко надкушенным для того, чтобы показать его размер, поскольку целое яблоко с одинаковым успехом можно принять за любой другой фрукт округлой формы.

Ferrari

Фото: Wikipedia Commons / junpinzon/depositphotos.com

Многие думают, будто лошадь на логотипе Ferrari символизирует лошадиные силы, но это не так. Энцо Феррари в своей биографии упомянул, что изначально силуэт лошади был нанесен на фюзеляж самолета итальянского пилота-аса Франческо Баракки. Этот символ был подарен Энцо матерью Франческо после его победы в гонке и впоследствии превратился в известный всем логотип.

Wikipedia

Фото: Wikipedia Commons

Символом всемирной энциклопедии стал земной шар, что, в общем-то, неудивительно. Кусочки пазла, из которых он состоит, представляют собой многоязычие, поэтому каждый из них отмечен буквами из разных алфавитов. Все вместе они составляют слово «wikipedia», а пропущенные пазлы указывают на то, что энциклопедия не завершена и в ней постоянно появляется новая информация.

Android

Фото: EAST NEWS / imago/STAR-MEDIA/EAST NEWS

Графическому дизайнеру Ирине Блок и ее команде поставили задачу придумать логотип, который включал бы в себя робота и был легкоузнаваемым. Забавно, но вдохновением для создания этого милого зеленого робота послужили пиктограммы, которые мы часто видим на дверях общественных туалетов.

McDonald’s

Фото: kawing921/depositphotos.com

В 1962 году McDonald’s наняла психолога Луиса Ческина, который предложил заменить логотип с поваром Speedee на золотые арки в виде буквы «М». По его мнению, форма арок напоминает женскую грудь, что на подсознательном уровне вызывает аппетит и напоминает людям о беззаботном детстве. Впрочем, золотые арки придумал не сам Ческин — они присутствовали в интерьере ресторанов еще в 1950-х.

Lacoste

Фото: Wikipedia Commons

Фото: EAST NEWS / EAST NEWS

В 1923 году Рене Лакост шел по улице с капитаном своей команды Аланом Муром и заметил в витрине чемодан из крокодиловой кожи. Лакост и Мур поспорили, что если Рене победит в следующей игре, то Алан подарит ему этот чемодан. Лакост проиграл, но историю услышал журналист и написал заметку о теннисисте, который не выиграл, зато «сражался, как крокодил». Так Лакост получил прозвище «крокодил», а изображение этой рептилии стало логотипом его компании.

BMW

Фото: mago/Ralph Peters/EAST NEWS / rozelt/depositphotos.com

Есть мнение, что логотип BMW символизирует пропеллер на фоне голубого неба — эту версию разделяют даже некоторые сотрудники компании. Но и в этом случае все объясняется намного проще: голубой и белый цвета были выбраны создателями в честь баварского флага.

Uber

Фото: EAST NEWS / rozelt/depositphotos.com

Uber недавно изменил свой привычный логотип в виде буквы U на нечто отдаленно напоминающее биты информации и атомы, из которых состоит все вокруг. По утверждению компании, логотип символизирует то, что теперь Uber можно найти повсюду — точно так же, как биты и атомы.

Pinterest

Фото: maziarAgha/depositphotos.com

На первый взгляд, логотип выглядит довольно просто. Но если приглядеться к заглавной букве P, то можно заметить, что она напоминает канцелярскую кнопку, наподобие тех, которыми мы пользуемся для того, чтобы прикалывать вырезки из журналов, записки и фотографии к пробковым доскам. То же самое делает и Pinterest — только доски в этом сервисе виртуальные.

Nike

Фото: Album / M. Flynn / Prisma/EAST NEWS / EAST NEWS

Один из самых узнаваемых логотипов на планете оказался одним из самых дешевых — всего $ 35. Именно столько владелец компании Фил Найт заплатил студентке Каролин Дэвидсон за ее работу в 1971 году, причем результат его поначалу совсем не впечатлил. Что ж, Фил был неправ — эмблема «свуш» (swoosh) оказалась более чем успешной, потому неудивительно, что ее часто ассоциируют с крылом богини победы Ники.

Starbucks

Фото: Wikipedia Commons

Не все об этом знают, но женщина на логотипе Starbucks — это русалка, которая держит в руках два своих хвоста. Этот образ был навеян легендами о фее Мелюзине — женщине-рыбе с двумя хвостами, вышедшей замуж за простого смертного. В 1971 году изображение русалки на кофейном стакане можно было увидеть целиком, но со временем оно подверглось «цензуре».

Pepsi

Фото: severoes29/depositphotos.com

Незамысловатый на вид логотип Pepsi стоит больше, чем вы могли бы подумать, — он обошелся компании в $ 1 млн. При разработке символа дизайнеры руководствовались пропорциями золотого сечения, которые считаются самыми гармоничными и наиболее приятными для человеческого глаза.