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Бразильцы едут в Минск, чтобы разрисовать Октябрьскую

  • 18.08.2017, 13:45

В столице стартовал четвертый фестиваль уличного искусства Vulica Brasil.

Фестиваль Vulica Brasil - это много ярких граффити от белорусских и бразильских художников, творческие встречи с ними и грандиозный карнавал. 17 августа стартовал четвертый сезон фестиваля, и на две с половиной недели фасады минских зданий станут холстами для художников. А в этом году их аж 25: 5 из Бразилии и 20 из Беларуси, сообщает kp.by.

- В планах - представить новые муралы и скульптуры, организовать места для раздельного сбора мусора и зеленые зоны, открыть проход между Октябрьской и рекой Свислочь, разделить улицу на детскую, спортивную и танцевальную зоны во время закрытия фестиваля, - говорят организаторы фестиваля.

Большинство работ будет на улице Октябрьская, по соседству с муралами, сделанными в прошлые годы. Но появятся граффити и в других местах города. Например, на фасаде Белорусского теплоэнергетического института на Романовской слободе, завода «Луч» на улице Кальварийской, культурного центра «Корпус» на Машерова.

Четвертый год подряд главным организатором проекта выступает посольство Бразилии в Минске. Первым в Беларусь приехал Dante Horoiwa из Сан-Паулу, он уже приступил к работе. На фасаде Белорусского теплоэнергетического института появится граффити с девушкой, которой отрезают волосы. По замыслу художника, это символизирует связь времен.


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