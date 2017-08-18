Крик души выпускницы Могилевского университета 28 18.08.2017, 15:59

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В общежитии от завода на Шарковщине Анна Денисюк смогла прожить только четыре дня.

В июне Анна Денисюк закончила Могилевский университет продовольствия. Специальность — технология хранения и переработки пищевого растительного сырья. По распределению выпускницу направили в городской поселок Шарковщина, мастером на консервный завод. Молодому специалисту предприятие обещало помочь с жильем, но в комнате, которую предоставили Анне, она смогла прожить всего четыре дня, пишет tut.by.

24 июля Анна приехала в Шарковщину по распределению, 25-го приступила к работе.

— Я заранее позвонила главному инженеру, он сказал, что они меня очень ждут и готовят все условия, — рассказывает Анна. — Я ехала намерением остаться.

Комната, которую предоставили Ане в общежитии, выглядит неплохо

Молодой специалист рассказывает, что в заявке, которою прислало предприятие в университет, было написано, что они готовы предоставить место в общежитии или помочь со съемным жильем.

— Я приехала, меня заселили в общежитие, — продолжает девушка. — Когда-то здесь была кухня, которую переделали под жилую комнату. В ней кровать, тумбочка и раковина. Я купила электрочайник — вот и все, что у меня было.

Комната на втором этаже выглядела неплохо. Позже предприятие выделило электроплитку, обещало помочь с холодильником. Но проблема в другом — тут не было душа, и туалет — общий.

— Здесь, насколько я понимаю, блочная система, и другие жильцы живут в блоках, как в квартирах со всеми удобствами, — говорит Анна. — Мне же не повезло. Ладно с душем еще можно было выкрутиться, свой есть на работе. А вот с туалетом совсем беда. Дверь в общежитие для всех отрыта, поэтому местные превратили уборную на первом этаже в общественный туалет.

В общежитии у Анны нет душа и вот такой туалет

Анна спешно стала искать хоть какое-то съемное жилье. Шарковщина — поселок не большой, поэтому арендовать здесь что-то непросто. В основном, рассказывает девушка, люди, если и предлагают квартиры и дома, то только купить.

«Я не хочу брать деньги у родителей. Смысл тогда был учиться»

Но комнату Аня все-таки нашла. Цена — 50 рублей в месяц плюс коммунальные. Это лучше, чем в общежитии, но опять же без ванны и горячей воды. Только раковина и маленький напор.

— Я сама не из города и понимаю, что бывают разные условия, но все равно хотелось бы чего-то получше. И я продолжила искать, — делится переживаниями выпускница. — Нашла неплохую квартиру за 150 рублей плюс коммуналка. И в прошлый четверг туда переехала.

Через четыре дня Анна переехала в комнату за 50 рублей

Зарплата, которую обещали Анне на предприятии, — 350 рублей. Квартиру девушка сама не тянет, помогают мама с папой.

— Но я не хочу брать деньги у родителей, — продолжает она. — Смысл тогда был учиться, а сейчас работать. Я обратилась на предприятие, попросила помочь и компенсировать хоть часть оплаты. Они сказали, нужен договор аренды. Хозяйка квартиры — за. Я сообщила об этом директору. Он ответил: «Будем звонить в Полоцк, спрашивать» (завод является филиалом Полоцкой универсальной базы — Прим.). Почти неделя прошла, что они решили, я не знаю.

Сейчас Анна ищет место и хочет перераспределиться.

— Теперь при любой возможности я спрашиваю, дадут ли мне на предприятии отказ, они говорят — нет, — продолжает выпускница. — В принципе, работа на предприятии мне нравится, но очень хочется решить вопрос с жильем.

С сантехникой в съемном жилье за 50 рублей тоже дела обстоят не очень хорошо

— А до распределения вы пробовали искать работу?

— Да, но распределение у нас было в апреле, а работу я нашла позже — в Минске на предприятии, которое занимается специями, — рассказывает Анна. — Я спросила в деканате, могу ли я перераспределиться, ведь в Шарковщине я еще не была, контракт не заключала. Мне пояснили: подписала документы на распределение, поэтому должна решать этот вопрос с консервным заводом.

«Если человек отказался от нашего предложения, это уже его сложности, как он будет оплачивать»

На предприятии говорят, что молодому специалисту предоставили общежитие, поэтому оплачивать аренду съемного жилья у них нет оснований.

— В комнате, которую мы ей предоставили, мы поклеили, покрасили. Здесь есть туалет, вода и условия для жизни, — рассказывает Татьяна Казарина, специалист по кадрам филиала «Шарковщинский консервный завод» ЧУП «Полоцкая универсальная база».

— По словам Анны, туалет здесь, считай, общественный.

— Это общежитие — здесь не всегда может быть личным туалет.

— Может ли предприятие помочь Анне и компенсировать часть платы за съемную квартиру?

— Если мы дали общежитие, на каких основаниях мы будем оплачивать квартиру? — продолжает специалист по кадрам. — Аренда жилья оплачивается в том случае, когда мы не предоставляем общежитие. А если человек отказался от нашего предложения, это уже его сложности, как он будет оплачивать.

Что касается возможного перераспределения, то, говорят на предприятии, письменного заявления от Анны по этому поводу им не поступало.

— Да и как мы можем перераспределить человека, если нам нужен специалист, — заключает Татьяна Казарина. — И мы его заказывали за два года.