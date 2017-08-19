В минском дворе появилась детская площадка в стиле Кремля 8 19.08.2017, 19:07

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Фото: onliner.by

Застройщик поставил площадку, вызвавшую вопросы, в разбуренном стройкой дворе.

Логики застройщиков не понять: то они до последнего дня оттягивают устройство инфраструктуры возле новостройки, то ставят детскую площадку в разбуренном стройкой дворе задолго до того, как в нем зазвучат детские голоса. Жителям жилого комплекса Vogue впору то ли радоваться, то ли грустить: детские горки и лесенки уже красуются под окнами высотки, которая находится в процессе, но, во-первых, не сдана даже первая очередь строительства дома, во-вторых, дизайн детской площадки вызывает вопросы, пишет onliner.by.

С точки зрения функциональности детская площадка получилась разнообразной: тут тебе и горки, и лесенки, и различные препятствия и лазалки. Конструкция достаточно большая и способна развлечь минимум два десятка малышей. В ближайшее время территория вокруг площадки облагородится, «уедут» стройматериалы и мусор.

Дизайн площадки очень напоминает «Московский дворик», который был создан по мотивам московского Кремля и установлен братской стороной во дворе дома недалеко от площади Победы. Во дворе Vogue обошлось без хохломы, но цветовая гамма конструкций наводит на мысли о ней: аттракционы выдержаны в красном, зеленом и черном цветах. Прямой отсылкой к Кремлю стали характерные мини-башни с часами, звездами и флажками.

Детские площадки возле новостроек — больная тема для Минска.