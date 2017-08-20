Король Марокко помиловал более 400 человек 20.08.2017, 8:14

Решение было принято в честь 64-й годовщины революции короля и народа.

Король Марокко Мохаммед Шестой помиловал 415 человек, обвиненных в терроризме, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство юстиции Марокко (перевод – interfax.ru).

Кроме того, король помиловал приговоренного к смертной казни, заменив наказание на лишение свободы на 30 лет. Как сообщили в министерстве, осужденные официально выразили приверженность к неизменным ценностям и национальным институтам, объявили об отказе от экстремизма и терроризма и продемонстрировали примерное поведение в местах заключения.

Помилование состоялось за день до 64-й годовщины революции короля и народа. Часть помилованных были осуждены за участие в теракте против города Касабланка в Марокко. Тогда погибли 45 человек, в том числе 12 террористов-смертников.