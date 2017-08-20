Путин оговорился по Фрейду 9 Тарас Березовец

20.08.2017, 9:36

8,441

Владимир Путин

Фото: getty images

В Кремле упорно не хотят понимать, что спорить с историей всегда бесполезно.

Заявление, которое Путин сделал в оккупированном Крыму, о превращении Севастополя в «русскую Мекку», является попыткой гальванизировать избирательную кампанию по выборам президента в 2018 году. То, что Путин дал старт кампании с украинского полуострова, а дата выборов назначена на 18 марта 2018 года - день аннексии Крыма, четко указывает, что эта тема и будет магистральной во всей избирательной гонке.

Добавим сюда резкое усиление и подсвечивание темы «Крымского моста», закрытие Керченского пролива. Кстати, упоминание именно Мекки, а не Иерусалима - это такая фрейдовская оговорочка по-путински, учитывая быстро набирающие темпы исламизации РФ. Путин устал, его окружение также устало, рождение новых смыслов, возложенное на Суркова, который тоже явно устал и выработался, дает такой странный результат. С момента Сочинской Олимпиады Россия не только ничего не достигла, а а потеряла разом почти все - перспективы, рост, остатки уважения, будущее. И единственное, что Путин пытается предъявить в качестве главного достижения третьего срока, это Крым.

Но захват чужой святыни, попытки сделать его своим Иерусалимом явно попахивают ассоциациями со средневековыми Крестовыми походами. Христианским королям удалось на время захватить Иерусалим, и даже понаставить там свои храмы, и даже заявить, что «Иерусалим - (Франция, Ломбардия, Англия, далее по списку) навсегда», но сделать его «своим» так и не удалось. И как все краденое, Иерусалим выскользнул из рук крестоносцев, несмотря на всю пафосную риторику. Ведь спорить с историей всегда бесполезно.

Свято место, захваченное вопреки исторической логике, можно объявить русской Меккой или Иерусалимом, но он всегда останется Севастополем. Украинским Севастополем. Который рано или поздно снова будет «нашим». По-настоящему нашим.

Тарас Березовец