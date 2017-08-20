Минчанин с попутчицей пять дней отдыхали в Берлине всего за €70 19 20.08.2017, 9:57

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Каучсерфинг и автостоп способны делать чудеса.

Минчанин Никита Бычков в 2015 году съездил в Берлин. «За пять дней путешествия потратил около 70 евро. Такая экономия — за счет автостопа и каучсерфинга. Сочетание этих двух замечательных вещей и есть ключ к бюджетным путешествиям по Европе», — уверяет Никита.

Свою историю он рассказал tut.by.

— Во время сессии я понял, что отчаянно нуждаюсь в маленьком путешествии после экзаменов. Для этого надо было ответить буквально на пару вопросов: куда ехать, с кем и за какие шиши? Первый вопрос решился путем оповещения френд-листа в социальной сети. К моему удивлению, попутчица нашлась довольно быстро. Дальше был короткий диалог: «Слушай, я не был в Берлине». — «Я тоже». — «Погнали?» — «Конечно!» Благо, визы у нас имелись. Наконец, пришел черед третьего и, пожалуй, главного вопроса. О какой молодости может идти речь, если ты никогда не путешествовал автостопом? А жилье мы нашли через couchsurfing. Можно было со спокойной душой стартовать.

Для удобства мы решили начать путешествие ночным поездом до Бреста. Пересели на электричку, оказались в польском Тересполе. Дальше — автостоп. Была одна проблема: буквально за пару дней до отъезда я умудрился упасть с велосипеда лицом в асфальт, отчего мой вид сложно было назвать презентабельным. Казалось глупым отменять поездку из-за такого, посему я-таки повез свою «бандитскую рожу» на выгул. К счастью, лишь один водитель испугался моего личика и спешно уехал, как только рассмотрел меня получше. Но расспросов об истории побоев, конечно же, избежать не удалось.

К вечеру добрались до Познани: благо, там у меня живет друг. Заночевали. На следующее утро, вернувшись на трассу, тотчас же словили прямую машину до Берлина. Более того, милый водитель подвез нас прямо к дому хоста. Точнее, это был целый городок «домов на колесах» и прочих прицепов, где останавливаются целыми семьями. В одном из таких караванов и жила наша хост вместе со своим парнем. При всех, казалось бы, спартанских условиях, этот городок хорошо обустроен. У каждого на участке имеется душ и туалет. У наших хостов караван был двухкомнатный (дом-прицеп и пристройка к нему), поэтому мы жили в отдельной комнате. Хозяева оказались очень милыми ребятами, показали нам город, свозили в Потсдам и на озеро, так что по итогу мы остались очень довольны нашей впиской.

Самая большая статья расходов в Берлине — это общественный транспорт. Там он чудовищно дорогой! Билет на одну поездку стоит что-то около 3 евро. Мы покупали дневной проездной в метро и городской электричке, который стоил в районе 9 евро. Таким образом, у нас ушло почти 30 евро лишь на проезд внутри города. Должен заметить, что без пользования общественным транспортом в Берлине сложно обойтись, ибо город большой и децентрализованный.

Мы жили в районе Нойкельн, который считается районом проживания турецкой диаспоры. Поэтому предпочитали питаться восточной едой, в основном, конечно же, денерами. Они вкусные, сытные (на обед хватает) и дешевые, стоят не больше 5 евро. А завтракали и ужинали мы вместе с нашими хостами.

Дорога назад была такой же: автостоп с ночевкой в Познани. В Тересполе мы оказались ближе к ночи, когда последняя электричка уже ушла в Брест. Ночному сидению на вокзале предпочли поход к автомобильному пункту пропуска, где, договорившись с водителем, пересекли границу. Сели в поезд до Минска и к утру были в родном городе!