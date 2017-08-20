В Гродно пенсионеры вырастили картофелину-гиганта 2 20.08.2017, 10:50

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Фото: hrodna.life

Семейная пара всю жизнь сажала картошку, но такой клубень выкопала впервые.

Необычную картофелину выкопали на своем огороде пенсионеры Курьян из Гродно. Они всю жизнь копали картошку, но такая им попалась впервые, пишет hrodna.life.

«Нам по 80 лет, 75 из них мы, можно сказать, сажаем и копаем картошку. Клубень весом более килограмма попался нам впервые. Чудо какое-то, – говорят пенсионеры. – Мы были удивлены, потому что весь свой урожай выращиваем с помощью естественных удобрений».

Пенсионеры еще не придумали, что сделают с гигантской картофелиной, кушать им ее пока что жалко.

Фото: hrodna.life

Интересно знать

Самую большую картофелину в мире вырастил ливанец Халиль Семхат в городе Тир. Вес составил 11 кг 294 гр. До Халиля в Книгу рекорда Гиннесса было занесено достижение фермера из Великобритании Питера Глайзбрука. Он вырастил на своем участке картофелину весом 3 кг 730 гр.