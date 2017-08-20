Жители «Розочки»: Какому-то миллиардеру понадобился центр города, а нас - в Шабаны? 5 20.08.2017, 10:59

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В известном районе Минска продолжается бунт жителей против администрации и застройщиков.

17 августа сотни минчан пришли в администрацию Московского района, чтобы обсудить судьбу знаменитой «Розочки и Карлочки». Два месяца назад власти уже презентовали проект детального плана в границах улиц Розы Люксембург - пр. Жукова - ул. Харьковская - полоса отвода железной дороги. Из-за недовольства и обращений жильцов в прошлый раз обсуждение признали несостоявшимся, пишет kp.by.

В этот раз обсуждение выдалось еще более оживленным: в актовом зале яблоку негде было упасть. Чтобы послушать о предстоящих преобразованиях района на встречу с властями пришло около 400 человек.

Архитектор проекта Ирина Обухович рассказала об основных положениях плана - снос 13 жилых домов и строительство высоток с паркингом

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Согласно проекту, в районе снесут 13 частных домов и 1587 квартир общей площадью 61,2 тыс. кв. м, а на их месте возведут высотки, паркинг, школы, детские сады, административные комплексы.

- Проектируемая территория была застроена в 1950 - 60-е годы, когда в стране существовала острая необходимость в обеспечении жильем людей, - рассказывает главный архитектор проекта Ирина Обухович. - На сегодня значительная часть этой застройки морально и физически устарела, а территории нуждаются в комплексной реконструкции. Проект не новый, решения о сносе и реконструкции принимались в трех последовательных генпланах столицы.

Реконструировать территорию планируют в два этапа: до 2023 года и до 2030 года.

- В первую очередь сносить будут 2 - 3-этажные дома в границах улиц Розы Люксембург - Карпова - Либкнехта - Коржа, - объясняет архитектор. - Там появятся новые жилые кварталы с домами и объектами социальной инфраструктуры. Пятиэтажные дома будут сохранены. До 2030 года квартирный фонд района увеличится на 3633 единиц.

Местные жители говорят, что не хотели бы , чтобы в таких домах жили их дети

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Обещают, что к 2030 году «Розочка» пополнится детскими садами, двумя школами и поликлиникой по улице Хмелевского. Помимо этого на пересечении улиц Волоха и Карпова появится общественно-жилой комплекс, а на Куприянова - ФОК.

- Похоже, задача Мингорисполкома - освободить больше места для застройщиков, которым нужен центр города! - говорит житель дома №55 на улице Либкнехта. - Строительство домов здесь будет с нарушениями градостроительных, противопожарных и санитарных норм!

на вопросы отвечал заместитель главы администрации района Владимир Танкевич

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Многих жителей интересовало, как им будет компенсироваться снос домов.

- Это авантюра и бред, - недоумевает другая жительница. - В городе так много сносят, но ничего не строят. А теперь какому-то миллиардеру понадобились наши дома в центре города! Я прожила здесь 60 лет. Почему сегодня малоэтажность считается недостатком? В какой район нас переводить будут? Мы, старики, не можем ехать в Каменную Горку и Шабаны. Я отсюда не уеду!

- Изъятие земельных участков у граждан осуществляется по указу президента №58 о защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд. Вы не получите меньше, чем у вас есть, - объясняет замглавы администрации Московского района Владимир Танкевич. - На каждого прописанного выделяется по 15 квадратных метров. Если в однокомнатной квартире прописаны 10 человек, то вы получите собственность не меньше 150 квадратных метров.

- Так а в каком месте дадут? В Каменной Горке или Шабанах? - интересуются из зала.

- В пределах города Минска, - отвечает чиновник. - У нас сносили 48 домов в районе Алибегова - Брыля. Лишь три дела в суде, остальные все довольны. В Шабаны переселили только одного - и то он сам согласился, потому что предлагаемая площадь была больше той, что он имел. Пока что это градостроительные планы, они зависят от социально-экономического состояния страны, не могу сказать, когда вас выселят.

Проект застройки"Розочки" вызвал много вопросов у жильцов

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Однако были на собрании и те жильцы, которые не против сноса домов.

- Вы своим жильем довольны все? - обращается Алла к соседям по району. - Я живу в доме №142 на улице Розы Люксембург, 1958 года постройки и мы с соседями за переезд, потому что у нас трубы гнилые. Ведь лучше же получить новое жилье.

- Обсуждение только началось, - говорит Владимир Танкевич. - Оно продлится до 8 сентября. Затем градостроительная комиссия примет все замечания и предложения. Законодательно обоснованные поступят в проектный институт комиссии, и мы будем смотреть: отправлять проект на доработку или принимать его. Затем проведут все экспертизы, а потом уже город будет принимать решения. Все эти процедуры длятся примерно год-полтора.

Также людей интересовало, куда их будут переселять, когда дома пойдут под снос

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Минчанка Елена живет в двухэтажном доме на улице Розы Люксембург уже более 30 лет. По плану, он тоже идет под снос.

- В этом доме раньше жила моя бабушка, и когда его строили мои родители на субботниках – для меня он с историей, - рассказывает она. - Тихие районы в центре хороши тем, что они малоэтажные и не густозаселенные, есть воздух и пространство. Здесь живут люди, которые еще весной покупали квартиры, и никто им тогда не сказал, что их домам грозит снос. Я поняла на обсуждении, что «Розочка» будет многоэтажной, скорее всего, дома будут под 14 этажей. Вы понимаете, что здесь будет? Это полностью изменит район, не в лучшую сторону: будут стоять столбики, а вокруг - машины, ведь парковочные места сейчас практически не покупают. Да и я разговаривала с архитекторами, построить здесь то количество парковок, которые запланированы, почти невозможно. Поэтому будем дальше бороться, собирать подписи.

Жильцы собрали инициативную группу против сноса домов, некоторые подписывались сразу после собрания

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Местные жители говорят, что не хотели бы , чтобы в таких домах жили их дети

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Жильцы кварталов «Розочки» уже организовали инициативную группу, и на собрании продолжили собирать подписи против сноса домов.

- На протяжении 50 лет дома не подвергались капитальному ремонту, хотя люди ежемесячно на него сдавали деньги, - говорит организатор инициативной группы Дмитрий. - А сейчас жильцы находятся в такой ситуации, что их дома признают ветхими и выселяют в арендное жилье. Фактически город, а не жильцы виноват в том, что дома стали такими. А законодательство на стороне власти. Мы бы очень хотели сделать экспертизу проекта, но на это нужны большие деньги. Сейчас мы будем собирать дальше подписи и выдвигать людей в градостроительную комиссию!