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В Эстонии отмечают годовщину выхода из СССР и обретения независимости

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  • 20.08.2017, 11:10
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Фото: Martin Dremljuga

День восстановления государственной независимости входит в число трех главных праздников в году.

В Эстонии в воскресенье отмечают годовщину восстановления государственной независимости.

Как сообщили interfax.by в Государственной канцелярии, День восстановления государственной независимости является одним из трех праздников в году, когда флаги вывешиваются на всех жилых, деловых зданиях, государственных и муниципальных учреждениях.

20 августа 1991 года парламент Эстонии, входившей в то время в состав Советского Союза, принял постановление "О независимости Эстонской Республики".

В честь этой даты состоится торжественное собрание клуба 20 августа, в который входят депутаты парламента, проголосовавшие за принятие постановления. 26 лет назад, 20 августа 1991 г. в 23:03, Верховный Совет Эстонской Республики принял постановление 69 голосами "за".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) устроит прием в Розовом саду резиденции в Кадриорге. Пройдет ряд тематических мероприятий, в том числе Дни семей у Таллинской телебашни и во дворе исторического музея во дворце Маарьямяэ (Maarjamae), открытый концерт в Таллине.

Всем желающим разрешено подняться на башню "Длинный Герман", где находится символизирующий независимость Эстонии государственный флаг.


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