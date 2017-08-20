Молодой белорус об Украине: Там «движуха», а у нас все показное 6 20.08.2017, 11:20

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Сующие всюду свой нос чиновники просто «достали» белорусскую молодежь.

Читатель «Первого Региона» Дмитрий после прочтения статьи о запрете дискотеки KOKOSSOVO 2017 написал на адрес редакции письмо:

«Все познается в сравнении. Дело в том, что буквально две недели назад мне довелось быть на одном из мероприятий в Украине. Совсем недалеко от границы в Ровненской области есть чудесные Шацкие озера. Так вот, каждые выходные там что-то происходит. Причем никто из чиновников, насколько я понимаю, не имеет совершенно к этому никакого отношения. Я поговорил с одним из ди-джеев, он рассказал, что ребята сами организуются. Так, например, парни решили провести гонки на квадроциклах. Им никто не мешает в этом, чиновники не могут запретить. Дают информацию в соцсетях о том, что будет мероприятие и приглашают всех желающих. Обычно на такие призывы отзывается довольно большое количество людей.

Сами ди-джеи приезжают даже без приглашения. Обычно несколько человек кооперируются и кто-то привозит свою технику, аппаратуру, кто-то сцену, кто-то еще что-то. Вместе потом все работают. Что самое интересное, ди-джеи зарабатывают на таких мероприятиях. После окончания акции торговцы сбрасываются деньгами и часть отдают ребятам, так как и они принимают участие в том, чтобы были торги.»

В целом, Дмитрий говорит, что сейчас проведение каких-либо мероприятий в Украине очень сильно отличается от Беларуси:

«Там «движуха». У нас же все показное, вялое и делается как-то непонятно. А вот у них видно, что все развивается снизу. Посмотришь, людям не мешают зарабатывать деньги, не мешают отдыхать, не решают за них что и как нужно делать. У нас сложнее с этим. Сейчас лето, выходные дни, почему нельзя собраться молодежи и отдохнуть? Почему такие вопросы зависят от желания чиновников, а не от инициативных людей? К сожалению это касается очень многих аспектов в нашей стране.»