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Дональд Трамп: Иногда нужен протест, чтобы страна стала сильнее

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  • 20.08.2017, 11:48
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Президент США поддержал митингующих в Бостоне.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Бостоне, заявив, что после протестов США ждет «излечение», сообщает РБК.

«Иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся и будем сильнее, чем когда-либо», — написал Трамп в своем Twitter, отметив, что США были «разделены десятилетиями».

Он также заявил, что хочет «аплодировать» протестующим в Бостоне, которые выступают против «фанатизма и ненависти». «Наша страна скоро станет единым целым», — добавил президент США.

В субботу, 19 августа, около 15 тыс. человек вышли на улицы Бостона. В городе проходил митинг «За свободу слова», организаторы которого старались отстраниться от ультраправой повестки. Тем не менее, как сообщает CNN, на него в том числе пришли ультраправые, а также на митинг были приглашены два спикера, известные в правых кругах. Контрпротестующие, выступающие против расизма, также вышли на улицы и помешали проведению митинга. При беспорядках были задержаны 27 человек.


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