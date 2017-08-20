Экс-генпрокурор Украины: Трамп – это воин-тамплиер, идущий освобождать Гроб Господень 4 20.08.2017, 13:59

1,785

Дональд Трамп

Президент США ближе по менталитету смелым и решительным людям, чем правитель РФ.

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун не смог бы стать генпрокурором при президенте Владимире Путине. Об этом Пискун заявил в эфире авторской программы главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман на телеканале NewsOne.

"У нас с ним разный менталитет. При президенте Трампе (президент США Дональд Трамп. – "ГОРДОН")? Смог бы. (Улыбается). С удовольствием. (Смеется). Он такой же эмоциональный, как я... Он – человек-воин. Тамплиер, идущий освобождать Гроб Господень. И он его освободит", – сказал он.

Пискун также выразил мнение, что в США дело не дойдет до импичмента Трампа.

"Все, что происходит сегодня с Трампом, – это продолжение его предвыборной кампании. Это злоба, горечь поражения и отстранения от власти демократов с большими деньгами. Они не рассчитывали, что потеряют власть. Не в Америке – в мире! Агония потери толкает их на действия, которые мешают сегодня Америке идти вперед. Президента избрали? Присягу принял? Бразды правления американский народ ему дал? Уйдите и не трогайте президента! Дайте ему работать", – отметил он.

Республиканец Трамп в возрасте 70 лет был избран президентом на выборах 8 ноября 2016 года. 20 января он официально вступил в должность.

17 мая конгрессмен-демократ Эл Грин призвал американский парламент начать процедуру импичмента.