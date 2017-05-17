Конгрессмен от Техаса призвал объявить импичмент Трампу 4 17.05.2017, 20:04

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Член Конгресса Эл Грин призвал к импичменту президента США.

Выступая в среду в Палате представителей, конгрессмен подверг критике действия президента и заявил, что американский народ не только избирает главу государства, но и контролирует его каждодневные действия, за которые тот отвечает перед народом, передает «Радио Свобода».

Rep. Al Green (D-TX) on the House floor calls for President Trump to be impeached pic.twitter.com/yi1oPizkyI — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 17 мая 2017 г.

Накануне Грин заявил, что каждый день пребывания Трампа на посту президента «подвергает демократию риску», поскольку его действия в совокупности могут быть рассмотрены как попытка поставить себя выше закона.

Разговоры об импичменте начались после того, как Трамп 9 мая отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию в США в 2016 году. В этом контексте в американских политических кругах и СМИ возникли вопросы о реальной объективности и независимости ФБР.

16 мая в СМИ появились сообщения о том, что Трамп пытался прекратить расследование ФБР российских контактов уволенного в феврале советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом опровег это.

Вчера же стало известно, что 10 мая Дональд Трамп поделился с главой МИД России Сергеем Лавровым секретной информацией о готовящемся теракте. В своем твиттере американский президент объяснил это соображениями гуманности.

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.

Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию «политической шизофренией», которую подогревают настроенные против России люди. Путин выразил готовность предоставить Вашингтону запись разговора Трампа и Лаврова.