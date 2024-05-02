Умер продюсер «Аквариума» и «Кино» Андрей Тропилло 2.05.2024, 5:00

Андрей Тропилло

Его называли первым продюсером Советского Союза.

На 74-м году жизни скончался советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель Андрей Тропилло. Как сообщает «Фонтанка», Тропилло не стало еще в ночь на субботу, но его коллеги узнали об этом только 1 мая.

Дочь звукорежиссера Полина Тропилло рассказала телеграм-каналу SHOT, что о смерти отца ей сообщили соседи. Причина смерти пока неизвестна, ее установит судмедэкспертиза.

Последние два года Тропилло жил в Финляндии. В разговоре с ТАСС Полина Тропилло рассказала, что прощание и похороны в России вряд ли возможны «при данных политических обстоятельствах». По ее словам, скорее всего звукорежиссера похоронят в Финляндии.

Андрей Тропилло родился в 1951 году в Ленинграде. Его называли первым продюсером Советского Союза. Он был создателем неофициального лейбла «АнТроп», который занимался выпуском альбомов «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы» и других культовых российских рок-групп. Сам Тропилло выступал в качестве звукорежиссера пластинок и записывал некоторые инструментальные партии. Также он организовывал рок-концерты в Ленинграде.