закрыть
2 мая 2024, четверг, 5:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог возле военкомата

  • 2.05.2024, 5:52
В Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог возле военкомата

Он попал в реанимацию с ожогами 90% тела.

В российском городе Санкт-Петербурге мужчина поджег себя возле военкомата. Он попал в реанимацию с ожогами 90% тела. Об этом в среду, 1 мая, сообщили российские телеграм-каналы.

Сообщается, что 24-летний красноярец предпринял попытку самосожжения во дворе военкомата Ленинградской области.

Инцидент произошел вчера ночью. Пострадавший находится в ожоговой реанимации – у него шок и ожоги 1-2-3 степени по всему телу.

В соцсетях пишут, что мужчина – хореограф, художник и актер по имени Руслан.

Astra пишет, что Руслан работал в сфере видеосъемок, кино и организации мероприятий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип