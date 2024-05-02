В Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог возле военкомата
- 2.05.2024, 5:52
Он попал в реанимацию с ожогами 90% тела.
В российском городе Санкт-Петербурге мужчина поджег себя возле военкомата. Он попал в реанимацию с ожогами 90% тела. Об этом в среду, 1 мая, сообщили российские телеграм-каналы.
Сообщается, что 24-летний красноярец предпринял попытку самосожжения во дворе военкомата Ленинградской области.
Инцидент произошел вчера ночью. Пострадавший находится в ожоговой реанимации – у него шок и ожоги 1-2-3 степени по всему телу.
В соцсетях пишут, что мужчина – хореограф, художник и актер по имени Руслан.
Astra пишет, что Руслан работал в сфере видеосъемок, кино и организации мероприятий.