В Санкт-Петербурге мужчина совершил самоподжог возле военкомата 2.05.2024, 5:52

Он попал в реанимацию с ожогами 90% тела.

В российском городе Санкт-Петербурге мужчина поджег себя возле военкомата. Он попал в реанимацию с ожогами 90% тела. Об этом в среду, 1 мая, сообщили российские телеграм-каналы.

Сообщается, что 24-летний красноярец предпринял попытку самосожжения во дворе военкомата Ленинградской области.

Инцидент произошел вчера ночью. Пострадавший находится в ожоговой реанимации – у него шок и ожоги 1-2-3 степени по всему телу.

В соцсетях пишут, что мужчина – хореограф, художник и актер по имени Руслан.

Astra пишет, что Руслан работал в сфере видеосъемок, кино и организации мероприятий.