Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская отмечает юбилей 1.05.2024, 23:34

Ядвига Поплавская

Ей исполнилось 75 лет.

Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская 1 мая 2024 года отмечает 75-летний юбилей.

Ядвига Поплавская родилась в деревне Далидовичи Воложинского района 1 мая 1949 года. Позднее ее семья переехала в Минск. Отец будущей артистки был музыкантом, который сделал много для сохранения и развития белорусской народной культуры. Мать не была профессиональным музыкантом, однако у нее был чистый голос.

В 1972 году Поплавская завершила обучение в Белорусской консерватории по классу фортепиано, а в 1988 году — отделение композиции. В 1971 году она попала в число основателей популярного минского вокально-инструментального ансамбля «Верасы», где занималась аранжировкой, пела, играла на клавишных. В 1973 году в ансамбль пришел Александр Тиханович, который позднее стал ее супругом.

Поплавская и Тиханович в 1986 году были вынуждены покинуть ансамбль, однако уже в 1987 году они попали в только что созданный Государственный концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга. Победив на музыкальном конкурсе «Песня-88» с композицией «Счастливый случай», артисты создали дуэт под одноименным названием.