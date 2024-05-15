России грозит дефицит электроники после отказа банков Китая принимать 80% платежей 2 15.05.2024, 20:47

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Массовые отказы китайских банков принимать платежи из России сулят проблемы российскому рынку электроники, который находится в критической зависимости от импорта технологий из КНР.

Уже в мае–июне некоторые российские компании могут столкнуться с нехваткой китайских компонентов, что может привести к срыву контрактов и дефициту техники, сообщил «Коммерсанту» источник в одном из вендоров.

По его словам, в апреле в РФ поступила техника, за которую импортеры расплатились в феврале. В марте же китайские банки перестали принимать переводы за серверы, компьютеры, системы хранения данных и другое оборудование.

Компании используют складской запас запчастей, который остался еще в 2023 года, и поэтому производство не останавливалось, указывает источник «Ъ». Впрочем, уже летом могут возникнуть проблемы, считает он.

По оценкам Института финансовых исследований Чон-ян при Китайском народном университете в Пекине, на март было приостановлено 80% расчетов между Россией и Китаем. В крупнейших банках платежи стали зависать на недели, рассказывали The Moscow Times российские импортеры. Китайские же экспортеры обращаются за помощью к мелким банкам или подпольным операторам платежей, а некоторые, отчаявшись, отказываются от работы с Россией в принципе, писал Reuters.

По словам источников агентства, компании ждут, что ситуация улучшится после визита в Китай президента России Владимира Путина. ЦБ РФ уже ведет переговоры с Пекином, пытаясь договориться о разблокировке хотя бы платежей за электронику, рассказывает источник «Ъ» на финансовом рынке.

По его словам, обсуждается вывод несанкционных потоков из-под китайских запретов. Но едва ли эти попытки будут иметь успех, считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров. Китайские банки «самостоятельно принимают решения о приемлемом соотношении риска вторичных санкций и дохода от операций с российскими контрагентами», подчеркивает он.

Из-за проблем с платежами поставки китайских товаров в Россию уже начали сокращаться впервые с лета 2022 года: по итогам марта спад составил 14,2%. При этом экспорт техники снизился на 15,5%.

На китайские товары, по оценкам Института Гайдара, приходится 43% всего импорта в Россию, который по итогам прошлого года составил $285 млрд. Для Китая же Россия — вторичный по значимости рынок сбыта, на который приходится всего 3% поставок, подчеркивают эксперты: «Лидирующие позиции в товарообороте Китая прочно занимают недружественные к России страны, что усиливает риски снижения поставок при угрозе введения вторичных санкций».