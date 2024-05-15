В России зафиксировали всплеск насилия над детьми после возвращения уголовников с фронта 15.05.2024, 20:15

Дети становились жертвами «героев СВО», помилованных Путиным.

В России наблюдается всплеск сексуального насилия над детьми на фоне возвращения уголовников, освобожденных за участие в войне против Украины, пишет канал «Можем объяснить», изучивший статистику судебного департамента Верховного суда РФ.

Рост числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних начался в 2022 году — после полномасштабного вторжения России в Украину. Так, количество «насильственных действий сексуального характера» по сравнению с довоенным 2021 годом выросло на 483% (почти в шесть раз), а количество «развратных действий» в отношении детей — на 62%.

После 24 февраля 2022 года в прессу попали как минимум 11 случаев изнасилования несовершеннолетних вернувшимися с войны. Как правило, дети становились жертвами бывших наемников ЧВК «Вагнер», помилованных Путиным. Большинство этих дел засекречены, но в двух случаях они уже дошли до суда.

В феврале этого года суд приговорил к 17 годам тюрьмы бывшего вагнеровца Сергея Шахматова, который весной 2023-го изнасиловал двух девочек 10 и 12 лет. Перед нападением на детей участник войны встретил их возле школы и, угрожая пистолетом с гранатой, заставил пойти с ним за гаражи, где и совершил насильственные действия.

В сентябре прошлого года 15 лет колонии получил солдат-контрактник, чье имя не называется, за то, что в марте 2023-го избил и попытался изнасиловать свою 10-летнюю падчерицу. Как позже рассказала супруга мужчины, он начал много пить и стал агрессивным именно после возвращения из Украины.

Руководитель центра «Насилию.нет» Анна Ривина считает, что рост насильственных преступлений в тылу является следствием военной пропаганды, поскольку она нормализует «культуру насилия». Ситуацию может усугублять отрицание проблемы ПТСР, говорит социальный психолог Алексей Рощин: «Если Захар Прилепин, который сам прошел Донбасс, утверждает, что психотравмы не существует и ее придумали в „Совете жен и матерей“, то что взять с обычных людей».

«Относительно сексуальных преступлений: если человек во время войны совершает что-то, что он считает допустимым, эти вещи он может перенести в мирную жизнь. Поэтому вопрос — что является нормой в российской армии», — сказал в разговоре с «МО» практикующий судебный психиатр, пожелавший не раскрывать своего имени из соображений безопасности.

Он также сообщил, что потеря самоконтроля участниками войны может быть следствием ПТСР и травм головы. «Может также произойти переход культурного барьера, который у нормального человека существует в обычной жизни, а на войне пропадает», — объяснил психиатр.

Установить точное количество детей, ставших жертвами изнасилований новоявленными «ветеранами», невозможно, поскольку эти случаи редко доходят до суда и еще реже — до прессы. Однако можно с уверенностью говорить, что пострадавших намного больше, чем известно средствам массовой информации, отмечает «Можем объяснить».