Белорусский футболист забил один из самых быстрых голов в истории 15.05.2024, 20:09

Мяч залетел в ворота с центра поля.

Белорусский футболист Николай Иванов забил один из самых быстрых голов в истории, к тому же еще c центра поля.

Он отличился на первых секундах матча российской Д3 (второй лиги). Иванов играет за пятигорский «Машук-КМВ». Белорус нанес удар сразу после стартового свистка и мяч уже на 3-й секунде залетел в сетку ворот «Химика», передает «Еврорадио».

Николаю Иванову 24 года. Он начинал карьеру в минском «Динамо», впоследствии были «Гомель», «Ислочь», «Нафтан», «Минск» и «Макслайн». В РФ футболист трудоустроился в 2024 году.

Автором самого быстрого гола в истории футбола является шотландец Гэвин Стоукс, отличившийся ударом с центра поля через 2,1 секунды с начала игры.