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В Минске открылось кафе с гламурной домашней едой

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  • 15.05.2024, 20:18
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В Минске открылось кафе с гламурной домашней едой

Даже сырники — розовые.

Новое заведение появилось на Октябрьской. Кафе называется «Беламур», основатели позиционируют его как «место для отдыха сердцем и праздника жизни». То, что абсолютно все может быть розовым, в мире узнали в прошлом году — в период проката фильма «Барби». Но минское кафе отсылает посетителей не к кукольному миру, а к гламуру, передает «Онлайнер».

Находится «Беламур» на месте «Непростого бара» — в конце марта в соцсетях появилось объявление о ребрендинге. В итоге акцент сделали на розовый: снаружи гостей встречают розовые ролеты с сердечками, а в меню — розовый капучино и розовые сырники. Еду более привычных цветов в заведении тоже подают, в основном завтраки, драники, бутерброды и закуски. Например, овсяную кашу выносят в металлическом кубке.

Есть и неожиданные элементы: пространство внутри выстлано коврами, а все официанты носят яркие леопардовые брюки. Работает заведение каждый день с 8 до 23. Пока готовится заказ, гостям предлагают поиграть в детские игры.

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