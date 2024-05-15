Власти Словакии сообщили о повреждении нескольких органов у Фицо 15.05.2024, 21:03

Роберт Фицо

Операция успешно завершилась.

У раненого при покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо повреждены несколько органов, сообщил министр труда Эрик Томаш телеканалу Markíza.

По словам министра, состояние Фицо серьезное, его продолжают оперировать, это займет еще некоторое время. Портал ta3 сообщил в 19:34 по местному времени (20:34 по Минску), что операция успешно завершилась, политик находится в стабильном состоянии.

Ранее издание Standard со ссылкой на источник сообщало, что у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости и врачи не могли остановить кровотечение. По его данным, в премьера попали три пули: в живот, в плечо и в бедренную кость.