Германия разгромила Латвию на чемпионате мира по хоккею 15.05.2024, 21:00

В параллельном матче чехи обыграли датчан.

Хоккеисты сборной Латвии потерпели первое поражение на групповом этапе чемпионата мира в Чехии, крупно уступив команде Германии.

Матч группы B в Остраве завершился со счетом 8:1 (2:0, 5:1, 1:0). У немцев дубль оформил Джон-Джейсон Петерка.

Сборная Германии одержала вторую победу в четырех матчах и занимает третье место в группе. У Латвии вторая строчка (три победы).

В следующем матче немцы 17 мая сыграют с казахстанцами, а латвийцев 18 мая ждет встреча со шведами.

В параллельном матче в группе А чехи обыграли датчан — 7:4.