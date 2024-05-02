Как прошли первомайские акции по всему миру 2.05.2024, 5:34

Фотогалерея.

По всему миру прошли различные первомайские акции. В ряде стран митинги и шествия переросли в столкновения с силовиками. Как прошло 1 мая — в фотогалерее РБК.

Сторонники Иракской коммунистической партии на митинге в Багдаде.

Участница первомайской акции в Афинах.

Участницы женского профсоюза в Пакистане на демонстрации в Хайдарабаде

Протесты в Париже. По данным МВД Франции, на митинги по всей стране вышли 120 тыс. человек, в столице задержаны 45 участников потасовок с силовиками.

Первомайская акция в центре Москвы.

Митинг в штаб-квартире Всеобщей тунисской конфедерации труда. Некоторые участники акции пришли с палестинскими флагами в знак поддержки сектора Газа.

Пропалестинский митинг итальянских левых в Милане.

Автомобиль на шествии в честь Дня труда в Приднестровье.

Первомайское шествие в Дакке, Бангладеш.

Члены южнокорейской конфедерации профсоюзов на акции против политики властей в области труда в Сеуле. Протестующие требовали провести трудовую реформу и улучшить условия труда.

Участники первомайской акции в Джакарте, Индонезия.

Полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим в Стамбуле. Власти города не согласовали акцию на площади Таксим, митингующие попытались пробиться на нее и вступили в потасовки с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули, демонстранты кидались камнями. Задержаны более 200 человек.

Полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим в Стамбуле. Власти города не согласовали акцию на площади Таксим, митингующие попытались пробиться на нее и вступили в потасовки с силовиками. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и резиновые пули, демонстранты кидались камнями. Задержаны более 200 человек.

Сторонники Ливанской коммунистической партии в Бейруте.

Фейерверки в честь «Золотой недели» в Гонконге.

Первомайская акция в Мюнхене.

Участники первомайской акции в Барселоне.