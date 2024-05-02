Украинский инженер создал уникальный морской дрон Kronos 2.05.2024, 6:03

Дрон сможет контролировать Черное море.

Подводный дрон Kronos способен противостоять флоту РФ. Более того, 6 единиц нового вооружения могут контролировать все Черное море.

Об этом заявил его создатель, украинский конструктор, основатель компании Highland Systems Александр Кузнецов, сообщает Newsweek.

По словам инженера, Kronos способен двигаться со скоростью до 27 узлов, как атомная подлодка класса «Лос-Анджелес», неся на вооружении шесть торпед Black Scorpion, и находиться под водой не менее 54 часов. Директор-инженер отметил, что плюсом новых дронов будет их стоимость, она не будет эквивалентна подлодкам класса «Лос-Анджелес», а намного дешевле. Преимуществом Kronos является и его маневренность, дрон сможет делать разворот в 180 градусов на полной скорости.

Новый вид вооружения от украинского инженера оценили и в журнале для ветеранов Sofrep. В его отчете выразили уверенность в том, что дрон Kronos изменит понимание морского боя, сделав его более маневренным. Дроны будут более дешевыми, чем подлодки, и способны к более быстрому развертыванию.